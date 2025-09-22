Dreame Z30 AquaCycle

Dreame di solito sa cosa sta facendo quando si tratta praticamente di tutti i tipi di aspirapolvere. Hanno fornito robot aspirapolvere solidi ed efficaci in diverse occasioni, e questo è stato seguito da un repertorio in continua espansione dei cosiddetti "aspirapolvere a bastone".

Abbiamo già dato un'occhiata alle ultime serie, ma tra queste ci sono in realtà alcuni modelli più obsoleti, tra cui il cosiddetto "AquaCycle". Più specificamente, si chiama "Z30 AquaCycle", e l'intero concetto è che hai un normale aspirapolvere quando ne hai bisogno, che non sempre pulisce il pavimento e quindi crea una maggiore necessità di manutenzione, ma che ha un accessorio dedicato che ti permette di lavare il pavimento in pochissimo tempo.

Ci sono un totale di 10 diversi accessori, ed è abbastanza chiaro che questo è una sorta di modello "plus" per il normale Z30, che prende vita da questa selezione di teste per aspirapolvere. Ora ottieni un supporto di ricarica invece di un cavo allentato, che di per sé aiuta a eliminare molto disordine, un piccolo ma gradito cambiamento.

Puoi effettivamente leggere la nostra recensione generale del normale Z30 dell'anno scorso, poiché i due modelli sono identici in termini di potenza di aspirazione, qualità costruttiva e impostazioni, quindi concentriamoci invece sul nuovo componente AquaCycle. È "solo" uno degli accessori ed è una testa dell'aspirapolvere separata che puoi collegare direttamente all'unità o all'asta in dotazione. Può contenere 400 millilitri di liquido e funziona in modo molto simile a quello di un aspirapolvere combinato.

Ci sono contenitori separati sotto l'unità AquaCycle per l'acqua pulita e sporca, e svuotarla e pulirla è sorprendentemente facile. Detto questo, siamo una famiglia di quattro persone con bambini, e anche se aspiro fedelmente la vecchia farina d'avena e simili, c'era ancora un bel po' di sporco che finiva per essere risucchiato quando lavavo il pavimento con il AquaCycle. Questo rende un po' più complicato il "semplice" compito della manutenzione, soprattutto perché la maggior parte dei produttori continua a insistere nel posizionare il motore che spinge in avanti il mocio in una sorta di capsula proprio dove i capelli e lo sporco passano e si incastrano. Questa parte non può essere rimossa, né può entrare in contatto con troppa acqua, ma questo non è un problema che Dreame crea da solo.

Detto questo, posso facilmente capire il fascino di desiderare un aspirapolvere efficace e versatile che possa essere trasformato in una scopa per pavimenti solo quando assolutamente necessario. Gli aspirapolvere combinati da Dreame e Roborock sono eccellenti, ma richiedono più manutenzione e pulizia e può sembrare sciocco cambiare l'acqua di lavaggio nel tuo combi quando tutto ciò che dovevi fare era aspirare le patatine dopo uno spuntino del venerdì sera.

In questo senso, AquaCycle è una soluzione più pragmatica ai problemi quotidiani, e quindi anche più facile da consigliare alla maggior parte delle persone che cercano un aspirapolvere affidabile, semplice e ben funzionante che possa anche pulire il pavimento quando se ne presenta la necessità improvvisa.

