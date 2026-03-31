DreamHack tornerà a Birmingham nel 2027

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Durante il fine settimana, DreamHack Birmingham si è svolto nella città gemellata inglese, portando molti dei più grandi giochi e talenti del mondo degli esports nella città delle Midlands per tre giorni di intensa azione e attività orientate alla comunità. Si è rivelato un grande successo sia per Birmingham che per DreamHack, motivo per cui è prevista una reunion tra due anni.

Dal 2 al 7 aprile, il NEC ospiterà nuovamente il grande festival del videogioco. Non sappiamo ancora cosa sarà presentato come parte di questo ritorno, dato che i tornei e gli eventi tipicamente confermati vengono rivelati più vicino all'apertura del festival, ma la buona notizia è che, se ti è piaciuto l'evento, presto potrai rifarlo da capo.

Secondo l'evento di quest'anno, è stato menzionato che ha attirato oltre 54.000 visitatori durante i tre giorni e, secondo Anna Nordlander, vicepresidente prodotto e produttrice esecutiva di DreamHack, l'evento 2027 sarà "ancora più grande".