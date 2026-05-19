DreamLeague Stagione 29: I playoff iniziano oggi, ecco le partite di apertura

È ora di iniziare a ridurre le restanti 12 squadre per determinare un vincitore entro la fine della settimana.

L'organizzazione norvegese di esports ha rilasciato la sua squadra, che intende rimanere unita per qualunque cosa verrà.

L'organizzazione è tornata in cima dopo aver vinto in precedenza la quinta stagione del torneo.

Quattro squadre stanno già affrontando l'eliminazione da questa fase finale del torneo.

PGL Wallachia Stagione 8: Il tabellone playoff a otto squadre è stato fissato

23 Aprile 2026 alle 10 ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons

Le partite finali della fase a gironi sono concluse e ora le squadre sono impegnate nei playoff a doppia eliminazione.