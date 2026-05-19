DreamLeague Stagione 29: I playoff iniziano oggi, ecco le partite di apertura
È ora di iniziare a ridurre le restanti 12 squadre per determinare un vincitore entro la fine della settimana.
Si preannuncia una settimana importante per il competitivo Dota 2, dato che la 29ª stagione del torneo DreamLeague sembrerà concludersi nei prossimi giorni. Da oggi, 19 maggio, inizierà la parte dei playoff e vedremo le 12 squadre rimaste essere ridotte, progressivamente eliminate fino a quando domenica rimarrà solo un vincitore.
A tal fine, abbiamo quattro partite che vale la pena guardare questo pomeriggio, con una partita di upper bracket in cui nessuna squadra rischia di essere eliminata. Tuttavia, i perdenti cadranno nel tabellone inferiore, dove rischiano di essere eliminati definitivamente dal torneo se subissero un'altra sconfitta.
Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto le partite di apertura dei playoff della DreamLeague Stagione 29.
- Team Falcons vs. Tundra Esports alle 11:00 BST/12:00 CEST
- Spirito di squadra vs. BetBoom Team alle 14:30 BST/15:30 CEST
- Parivision vs. Team Liquid alle 14:30 BST/15:30 CEST
- Natus Vincere vs. Aurora Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST
Cosa ti aspetti dalle partite di oggi?