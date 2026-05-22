DreamLeague Stagione 29: Natus Vincere eliminato con Parivision e Team Spirit sull'orlo della finale

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Ieri abbiamo promesso un ultimo match a eliminazione diretta al torneo DreamLeague Stagione 29 Dota 2, e sicuramente l'abbiamo ottenuto. Dopo un incontro molto combattuto, Natus Vincere è stato infine eliminato dopo essere stato sconfitto da PlayTime in modo 2-1, il che significa che quest'ultimo è avanzato e affronterà BetBoom Team più tardi oggi.

Le partite di ieri hanno visto anche le semifinali del tabellone superiore, dove Parivision ha sconfitto Team Falcons in modo 2-1, mentre Team Spirit ha superato Aurora Gaming 2-1. Questo significa che ora conosciamo l'intero calendario delle partite in arrivo per oggi e anche per domani.

Lower Bracket Round 2 (22 maggio)



Tundra Esports vs. Xtreme Gaming alle 11:00 BST/12:00 CEST



BetBoom Team vs. PlayTime alle 14:30 BST/15:30 CEST



Quarti di finale del Lower Bracket (22-23 maggio)



Aurora Gaming vs. Vincitore di Tundra/Xtreme alle 18:00 BST/19:00 CEST



Team Falcons vs. Vincitore di BetBoom/PlayTime alle 11:00 BST/12:00 CEST del 23 maggio



Finale del tabellone superiore (23 maggio)



Parivision vs. Team Spirit alle 14:30 BST/15:30 CEST



Per quanto riguarda le partite finali del torneo, la semifinale del tabellone inferiore si terrà il 23 maggio, la finale del tabellone inferiore il 24 maggio e la finale è prevista anche per il 24 maggio.