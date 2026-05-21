DreamLeague Stagione 29: Virtus.pro, Team Liquid e Vici Gaming sono stati tutti eliminati
O Natus Vincere o PlayTime seguiranno l'esempio questa mattina.
Come abbiamo accennato ieri, sono avvenute le prime eliminazioni dal tabellone playoff della DreamLeague Season 29, con tre dei quattro incontri del primo tabellone inferiore ormai ormai programmati, e l'ultimo che seguirà questa mattina.
A tal fine, ora sappiamo tre squadre il cui torneo è già giunto al termine, con Virtus.pro, Team Liquid e Vici Gaming tutte eliminate dopo aver perso contro Tundra Esports, Xtreme Gaming e BetBoom Team, rispettivamente.
Prima di iniziare a guardare il prossimo calendario di partite, vale la pena notare che dalle 11:00 BST/12:00 CEST di questa mattina, Natus Vincere e PlayTime si affronteranno per evitare l'eliminazione, con il perdente che tornerà a casa e il vincitore che passerà alla fase successiva del gioco.
A tal fine, le prossime partite sono le seguenti.
Semifinali del Upper Bracket (21 maggio)
- Team Falcons vs. Parivision alle 14:00 BST/15:00 CEST
- Team Spirit vs. Aurora Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST
Lower Bracket Round 2 (22 maggio)
- Tundra Esports vs. Xtreme Gaming alle 11:00 BST/12:00 CEST
- BetBoom Team vs. Vincitore di NAVI/PlayTime alle 14:30 BST/15:30 CEST