DreamLeague Stagione 29: Virtus.pro, Team Liquid e Vici Gaming sono stati tutti eliminati

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Come abbiamo accennato ieri, sono avvenute le prime eliminazioni dal tabellone playoff della DreamLeague Season 29, con tre dei quattro incontri del primo tabellone inferiore ormai ormai programmati, e l'ultimo che seguirà questa mattina.

A tal fine, ora sappiamo tre squadre il cui torneo è già giunto al termine, con Virtus.pro, Team Liquid e Vici Gaming tutte eliminate dopo aver perso contro Tundra Esports, Xtreme Gaming e BetBoom Team, rispettivamente.

Prima di iniziare a guardare il prossimo calendario di partite, vale la pena notare che dalle 11:00 BST/12:00 CEST di questa mattina, Natus Vincere e PlayTime si affronteranno per evitare l'eliminazione, con il perdente che tornerà a casa e il vincitore che passerà alla fase successiva del gioco.

A tal fine, le prossime partite sono le seguenti.

Semifinali del Upper Bracket (21 maggio)



Team Falcons vs. Parivision alle 14:00 BST/15:00 CEST



Team Spirit vs. Aurora Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST



Lower Bracket Round 2 (22 maggio)