Dreamworks si immerge nella mitologia filippina con Forgotten Island

Il team dietro classici come Il Gatto con gli Stivali e Shrek è tornato in grande forma con Forgotten Island, la loro prossima grande avventura animata. A giudicare dal trailer, promette in egual misura emozione, umorismo e avventura, con un nucleo agrodolce.

La premessa sembra semplice: due migliori amici rimangono intrappolati in un mondo magico che lentamente porta loro a dimenticare i loro ricordi e personalità. Un dilemma emotivo che sembra destinato a strappare lacrime anche agli individui più stoici. La sceneggiatura si basa molto sulla mitologia filippina, e Gabi Wilson, che presta la sua voce a uno dei personaggi del film, ha detto a Variety:

"È un sogno di lunga data per me far parte di un progetto che rappresenti davvero le Filippine in modo molto accurato, ma che sia abbastanza universale da far sì che le persone possano identificarsi. Vedere la cultura filippina esposta da un grande studio è molto entusiasmante."

Al timone ci sono nientemeno che Joel Crawford e Januel Mercado, che hanno entrambi lavorato in precedenza a Il Gatto con gli Stivali: L'ultimo desiderio e ora si stanno preparando per la prossima grande e colorata avventura di DreamWorks. La prima è prevista per il 25 settembre e potete vedere il trailer qui sotto.

Non vedi l'ora di vedere Forgotten Island ?