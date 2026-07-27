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Non tutti i giochi sono fatti per tutti. Mettersi al volante, afferrare il volante e rendersi conto dopo poche curve che la strada davanti a lui porta a un'esperienza indesiderata è una triste realizzazione. #Drive Rally si è rivelato proprio un gioco di quel tipo. Nonostante la sua estetica retrò a tratti affascinante, sono uscito dal sedile del guidatore con un sapore amaro in bocca, tormentato dalla fastidiosa sensazione di aver percorso esattamente lo stesso percorso più e più volte.

#Drive Rally trae ispirazione visiva dai giorni spensierati delle sale giochi degli anni '90. La grafica low-poly ha indubbiamente il suo fascino e questa scelta stilistica deliberata conferisce al gioco un'identità distinta, con un accenno di Sega Saturn e della nostalgia dei primi tempi PlayStation. I comandi sono facili da imparare e non passa molto tempo prima che le auto slittino nelle prime sezioni di ghiaia.

Purtroppo, la novità svanisce altrettanto rapidamente quanto la polvere si posa dietro lo spoiler posteriore. Nonostante i vari temi ambientali, ho trovato le tracce stranamente sterili e prive di vita. Mancano di qualsiasi senso di personalità e si sentono molto privi di vita, e non riescono a evocare la sensazione di un luogo vivo e respirante. Invece, gli ambienti diventano sfondi vuoti, che si fondono rapidamente in un unico lungo, soporifico tratto di guida. Dopo aver completato una fase, la febbrile curiosità su ciò che si trova dietro la curva successiva non si realizza mai. Invece, si pensa che il prossimo tratto probabilmente sarà esattamente lo stesso.

Il punto di forza più grande del gioco è il suo stile grafico.

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Ed è qui che il problema più grande del gioco viene messo a nudo. Più giocavo, più forte mi colpiva una strana sensazione simile a Groundhog Day. Ho guidato, raggiunto il traguardo, iniziato la gara successiva, ho guidato di nuovo. Sempre, lo scenario sullo schermo cambiava, ma l'esperienza rimaneva identica. #Drive Rally non riesce mai a uscire dal suo ritmo monotono, non ti sorprende mai con idee intelligenti per darti una ragione valida per andare avanti, è solo altro dello stesso, in un loop infinito e estenuante.

Il sistema di progressione non fa nulla per alleviare la noia. Sbloccare nuove auto e avanzare nei ranghi della carriera è di poco aiuto, dato che le ricompense non sembrano mai abbastanza significative da motivarmi a passare qualche ora in più dietro il volante virtuale.

Stai tornando a casa o al lavoro? È un film horror o un film di corse?

Mi mancava la sensazione pulsante che ogni nuova gara mi stesse avvicinando a qualcosa di più grande, qualcosa di epico. L'esperienza di guida sicuramente piacerà a chi preferisce un gioco arcade rally leggero come una piuma rispetto a simulatori realistici, ma per me non è mai diventato coinvolgente. Le auto sembrano troppo leggere, le curve mancano della precisione chirurgica che cerco costantemente, e non ho mai sviluppato quella scarica profondamente soddisfacente di dopamina quando un perfetto flick scandinavo viene eseguito esattamente come previsto. Tutto sembra semplicemente troppo piatto.

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Questo non significa che #Drive Rally sia un disastro tecnico. Funziona senza intoppi, la presentazione nostalgica è piuttosto piacevole in alcuni punti, ed è evidente che gli sviluppatori avevano una visione chiara. Purtroppo, questa visione è troppo ristretta e manca di profondità essenziale.

Il co-autista è entusiasta quanto un dipendente pubblico prima del caffè del mattino.

Il mio percorso di rally è stato dolorosamente breve. Quando ogni gara inizia rapidamente a sembrare una pallida ripetizione della precedente, non importa davvero quanti nuovi livelli speciali gli sviluppatori mi lancino addosso. La motivazione è sostituita dalla pura routine, e la routine è l'ultima cosa che voglio associare a un gioco di corse. Purtroppo, si è rivelato un vero incidente seguito da un incendio.