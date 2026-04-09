Droide astromeccanico Lego Star Wars 75452 BB-8

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Ci sono stati, ovviamente, alcune cose positive in Star Wars: Episodi VII-IX. Uno di questi era sicuramente il piccolo droide rotondo nuovo chiamato BB-8. Certo, non è esattamente R2-D2. Ma il design è davvero ben fatto, e ora che è apparso in forma Lego, ero soprattutto curioso di vedere come Lego, che dopotutto è sinonimo di mattoni quadrati, potesse creare la sua figura rotonda.

La soluzione e quindi il risultato sono molto riusciti, secondo me. L'ingegno di costruire due metà che poi vengono sovrapposte e bloccate in posizione crea tecniche costruttive interessanti. Anche se le quattro piccole piastre di copertura rotonde con montanti esposti sembrano una soluzione temporanea un po' troppo semplice, l'impressione generale resta buona una volta tutto finito.

C'è, ovviamente, un set Lego BB-8 esistente. La versione molto più a blocchi, con il numero #75187, che ha anche poco più del doppio dei pezzi rispetto a questa. Non mi piace particolarmente quel tipo di design dove si vedono subito tutti i 'montanti', ma anche quella versione è bella e riesce a creare il corpo rotondo in modo interessante.

Il vecchio modello a sinistra e quello nuovo (che ho costruito io) a destra.

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Se guardi la costruzione da lontano, il corpo, che è per lo più bianco con qualche dettaglio arancione, potrebbe non sembrare molto divertente da assemblare. Ma chiunque abbia mai costruito qualcosa con i Lego sa che la superficie è solo la punta dell'iceberg. Sono rimasto davvero sorpreso da quanto fosse intricata questa costruzione. I piccoli telai che assembli per formare le due due metà del droide sono davvero ingegnosi nel loro design. La seconda borsa, che forma il telaio, non è esattamente tecnicamente difficile ma ha comunque alcuni elementi divertenti, come le ruote che permettono alla testa di muoversi quando la rotoli. Poi costruisci l'altra metà e infine la piccola testa, che ovviamente contribuisce molto alla personalità del droide.

Uno dei dischi rotondi più grandi sul davanti può anche essere aperto per rivelare un artiglio e una piccola fiamma, nel caso, ad esempio, si voglia ricreare la scena del 'pollice in su' di BB-8 con Finn. Cercalo su Google se non sai a quale mi riferisco.

Uno fatto di Lego e uno in plastica radiocomandato.

Come puoi vedere sopra, ho scattato una foto con un modello radiocomandato che avevo di essa, e infatti la forma del corpo toglie un po' la rotondità stessa. Forse avrebbero potuto renderla un po' più uniformemente sferica invece di fingere la forma con qualche soluzione creativa. Ad esempio, montando piastre di copertura lisce sopra i dischi rotondi più piccoli che ora hanno sporgenze visibili. O pezzi semicircolari. Ma nel complesso, come ho detto prima, penso che funzioni nel suo insieme.

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BB-8 inclina la testa di lato quando la rotoli in avanti o indietro.

L'unica vera critica che ho è che forse la testa avrebbe potuto essere resa un po' più mobile. Sul vero droide, la testa rotola in tutte le direzioni sul corpo a forma di palla, mentre nella versione Lego gira solo a destra o a sinistra. Forse il meccanismo qui avrebbe potuto essere un po' più sofisticato, così che la testa potesse inclinarsi in avanti e indietro, più simile a una parte separata piuttosto che completamente fissa e limitata a girarla durante la guida.

569 pezzi sono, ovviamente, una passeggiata da assemblare, e il prezzo è un po' alto per questo numero di pezzi. Questo vale però per la maggior parte dei set Lego di Star Wars, che costano molto di più rispetto al set standard, con poche eccezioni. Ma se sei un fan di Star Wars in generale, naturalmente vorrai collezionare ogni singolo droide là fuori. Quindi, da parte mia, ovviamente lo metterò accanto agli altri che ho raccolto, e starà benissimo lì sullo scaffale, completo di piccola targa informativa.