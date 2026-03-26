Drone colpisce una petroliera che trasporta petrolio russo vicino alla Turchia

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Un drone ha colpito una petroliera che trasportava greggio russo nel Mar Nero vicino a Istanbul, causando un'esplosione vicino allo stretto del Bosforo.

Secondo il Ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloğlu, tutti i 27 membri dell'equipaggio a bordo dell'imbarcazione, identificati come Altura, erano sani e salvi. La guardia costiera fu inviata ad assistere la nave.

La petroliera era partita dal porto russo di Novorossiysk con circa un milione di barili di petrolio e sarebbe stata presa di mira nella sua sala macchine.

L'incidente è l'ultimo di una serie di attacchi contro navi autorizzate legate alla Russia, in un contesto di tensioni in corso nel Mar Nero legate alla guerra in Ucraina.

La Turchia ha dichiarato di monitorare attentamente i rischi legati ai droni nella regione, avvertendo delle minacce alla navigazione commerciale e alla sicurezza.