Droni avvistati mentre sorvolano la centrale nucleare della NATO

Tre droni sono stati avvistati sopra la centrale nucleare di Doel in Belgio nella tarda serata di domenica, ha confermato l'operatore dell'impianto Engie. Dicono anche che gli UAV, rilevati intorno alle 22:00, non hanno avuto alcun impatto sulle operazioni dell'impianto.

Engie ha poi chiarito che sono stati osservati cinque droni sopra Doel, non tre, rimasti in aria per circa un'ora. Il Centro nazionale di crisi del Belgio sta monitorando la situazione, anche se finora nessuna parte è stata incolpata.

Domenica, il Regno Unito ha annunciato che si unirà a Francia e Germania nell'invio di personale e attrezzature per aiutare il Belgio a contrastare le incursioni dei droni intorno alle strutture sensibili.