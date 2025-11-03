Droni avvistati sopra la base militare belga per la terza notte consecutiva

HQ

Per la terza notte consecutiva , droni non identificati sono stati visti sorvolare la base militare di Kleine-Brogel in Belgio, hanno riferito i media locali domenica sera. Le ripetute incursioni hanno suscitato una crescente preoccupazione tra i funzionari della difesa belga, poiché avvistamenti simili sono stati segnalati anche in altri siti militari e vicino a due aeroporti durante il fine settimana.

Il personale della base Kleine-Brogel (una delle installazioni militari più sensibili del Belgio) ha avvistato i droni domenica notte, provocando il dispiegamento di un elicottero per intercettarli loro. Tuttavia, secondo quanto riferito, l'aereo è scomparso prima del suo arrivo, volando a nord verso i Paesi Bassi, secondo l'emittente nazionale VRT.

Indagine in corso tra le più ampie preoccupazioni europee sui droni

Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha confermato domenica mattina che è stata avviata un'indagine, descrivendo l'incidente come "una chiara missione che prende di mira Kleine Brogel". L'attività dei droni è stata rilevata anche venerdì e sabato sopra la stessa base, situata nella provincia del Limburgo .

Ulteriori avvistamenti di droni sono stati segnalati nelle zone militari di Leopoldburg e Marche-en-Famenne, nonché vicino agli aeroporti di e Ostenda. Il movente e l'origine delle incursioni rimangono sconosciuti.

Il mese scorso, 15 droni non identificati sono stati osservati volare sopra la base militare di Elsenborn vicino al confine del Belgio con la Germania, sollevando ulteriori interrogativi su possibili sorveglianze o interferenze straniere.

In tutta Europa, un'ondata di attività sospette dei droni ha intensificato il dibattito sui piani dell'UE per un "muro dei droni", una rete di difesa coordinata destinata a proteggere i confini orientali del blocco dalle incursioni, in particolare quelle che si ritiene siano collegate alla Russia.