Drop Duchy Complete Edition

HQ

Il fatto che la risoluzione di enigmi e la tattica vadano di pari passo non è una novità, ma quando combini blocchi che cadono in stile Tetris con battaglie strategiche, il risultato è sorprendentemente coinvolgente. Nel nuovo gioco indie Drop Duchy, l'obiettivo è plasmare il proprio regno usando pezzi di puzzle, e qui l'attenzione è più sul plasmare la terra su cui vivi piuttosto che sul movimento diretto e sulla manovra delle tue forze militari. All'inizio può sembrare un po' strano, ma presto scoprirai che c'è una semplicità affascinante nell'ambientazione, mentre una profondità di gameplay si nasconde tra foreste e campi.

Tetris - ma con una svolta interessante!

Non c'è una storia da seguire in Drop Duchy; Invece, dopo una breve introduzione, vieni catapultato direttamente in una campagna in tre atti in cui l'obiettivo è sconfiggere i nemici e uscire vittorioso dopo un paio di intense battaglie contro i boss. Il gioco è, tra l'altro, del tipo roguelike, dove effettui le cosiddette run per migliorare gradualmente da un round all'altro. Se ti piace questo genere specifico, c'è molto contenuto da godere (come giocare con eserciti diversi), ma puoi anche apprezzare le battaglie con un approccio più rilassato se vuoi evitare di investire troppo tempo.

Come detto, ogni run è suddiviso in diversi atti, e ciascuno a turno offre una serie di sfide. All'inizio puoi risolvere puzzle in pace e tranquillità (senza nemici), ed è qui che puoi guadagnare varie risorse. Perché quando completi file complete con i tuoi blocchi, puoi raccogliere varie risorse, e se aggiungi diverse case e fabbriche alle linee orizzontali, il risultato può anche essere significativamente migliorato. A proposito, non c'è pressione di tempo da considerare, ma devi pensare attentamente a dove posizionare i tuoi blocchi, poiché le foreste producono legname mentre campi aperti e terreni agricoli forniscono cibo, ecc.

Annuncio pubblicitario:

Spesso puoi scegliere se affrontare i nemici direttamente o prendere una strada più tranquilla - anche se rimandare le battaglie rende i boss più forti.

Il livello di difficoltà aumenta poi con l'ingresso dei nemici, ma Drop Duchy gestisce le battaglie con una svolta interessante. Sei infatti costantemente in pieno controllo, dato che sei tu a schierare sia le tue truppe che quelle avversarie. Tuttavia, ogni unità ha attributi diversi da considerare, e possono diventare più forti o più deboli a seconda di dove si trovano sul campo di battaglia. Ad esempio, alcune unità diventano più forti vicino alle foreste, mentre altre preferiscono montagne o altri insediamenti, e è massimizzando le abilità delle tue unità che puoi sia rafforzare il tuo esercito sia rendere vulnerabile il nemico.

Le battaglie avvengono sempre una volta che i blocchi sono posizionati, e puoi decidere l'ordine in cui vengono effettuate le mosse.

Sbloccherai nuove carte man mano che procedi e potrai usarle come mattoni per creare un regno migliore.

Annuncio pubblicitario:

C'è, tra l'altro, un altro aspetto da tenere a mente quando si tratta delle battaglie del gioco, che è alla fine di ogni scontro, quando ancora una volta decidi l'ordine degli eventi. Drop Duchy utilizza un sistema carta-forbice-sasso, in cui le diverse unità hanno un punto di forza e un punto debole. Puoi poi manipolare questo a tuo vantaggio facendo prima attaccare ai tuoi arcieri un gruppo di uomini ascia (contro i quali hanno un vantaggio) prima che si uniscano ai propri uomini con l'ascia e affrontino soldati con spade (che spesso superano le asce menzionate). Può sembrare un po' complicato sulla carta, ma è un sistema interessante che significa che ogni elemento conta per determinare l'esito finale.

Una volta che il fumo si è diradato e i blocchi sono entrati al loro posto, Drop Duchy offre un'avventura affascinante dove una grafica carina si fondono con un gameplay interessante e coinvolgente. Forse non è una visione rivoluzionaria del genere puzzle nel suo insieme, ma resta comunque un concetto entusiasmante con molti tocchi intelligenti. Se ti piace il pensiero tattico e la rilassante risoluzione di enigmi, questo è un acquisto ovvio, e se sei disposto a confrontarti con tutte le scelte complesse disponibili, troverai anche un gioco a cui potrai passare innumerevoli ore a giocare nei prossimi mesi estivi.