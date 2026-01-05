La battuta dei titoli troppo ambigui era divertente esattamente una volta due decenni fa, quando Snakes on a Plane si schiantò nei cinema di tutto il mondo. Eppure la giocosa espressione simulatore, usata in contesti diversi dal semplice pilotaggio di aerei o guidare auto in modo realistico, è stata divertente in quasi altrettante occasioni. Goat Simulator pascolò la poca erba verde che c'era, e basta. Al contrario, narrazioni incoerenti fatte di riferimenti "sono cronicamente online" e critiche sociali formulate da una dodicenne non sono mai state divertenti. I bug che fanno fermare il gioco e ti costringono a ricominciare da zero non sono mai stati divertenti. Ma ok, ricominciamo dall'inizio.

Drywall Eating Simulator inizia in una stanza buia davanti a un telefono che informa il giocatore che sei in una simulazione della vita sulla Terra. Chi, perché, come e ancora una volta, perché non ricevono mai risposta. Ti viene poi chiesto di uscire da una porta che si materializza nella stanza, portandoti nel tuo appartamento nella simulazione. Il gameplay consiste poi nel parlare con vicini, colleghi e varie persone. Arrabbiati per quello che dicono, rompi un muro e arrabbiati con la persona successiva. Nelle circa tre ore che ci sono volute per distruggere tutte le pareti e mangiare tutto il cartongesso, il gioco è crashato tre volte. In uno dei crash, tutti i prompt per avanzare sono spariti, costringendo a un riavvio.

Dialoghi da edgelord che ti fanno venire voglia di buttare il computer dalla finestra.

È chiaro che il team di sviluppo è desideroso identificarsi con quel tipo di rassegnazione ironica verso la società moderna che caratterizza l'utente medio di Reddit. Capitalismo in fase avanzata, marciume cerebrale, bambini che urlano 67 anni, IA che pensa per le persone, capi che danno priorità al profitto rispetto al benessere dei dipendenti, ecc. Ci sono tutti i termini generici e banali. Ovviamente, disgiunto e senza contesto. Non c'è una storia complessiva, nessun legame tra i personaggi. Ogni persona che incontri è nel vuoto, come un tweet che nessuno condivide. Per un gioco che cerca di criticare il presente, è comico che tutto ciò che abbia ottenuto sia stata una imitazione simile all'IA delle sciocchezze di internet.

Non aiuta nemmeno il fatto che la presentazione sembri un progetto scolastico programmato insieme con schede perforate e nastro adesivo. Le animazioni mancano di peso, gli ambienti sono clinicamente vuoti e la colonna sonora oscilla tra inesistenti e fastidiose. Tutto questo potrebbe essere scusabile se il gioco avesse qualcosa da dire, ma non c'è umorismo, rabbia, riflessione – solo cinismo finto. Il gioco vuole tanto essere una satira contemporanea pungente, ma arriva costantemente allo stesso livello di intuizione di un commento arrabbiato online.

Annuncio pubblicitario:

Asset flip e caricature MS Paint?

C'è un'ironia in tutto questo. Così come gli sviluppatori del gioco mancano delle competenze per scrivere una sceneggiatura decente, mancano anche loro le competenze per creare un gioco che non crashi all'improvviso. Forse è forse in definitiva uno scherzo di per sé? Che la critica alla società moderna consiste in un prodotto poco fantasioso e in gran parte ingiocabile per cui veniamo ingannati a pagare? Drywall Eating Simulator è un gioco che parla del presente senza capirlo. Non è sovversivo, non provoca e sicuramente non è divertente – solo stancante. Quindi, stai il più lontano possibile da Drywall Eating Simulator, non prenderlo nemmeno gratis. Dedica il poco tempo che hai su questa terra in qualcosa di più sensato.