DS presenta il nuovissimo No7 con un'autonomia promessa di 740 chilometri

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DS Automobiles ha presentato (tramite Top Gear) il suo SUV di nuova generazione, il DS No7. A capolinea della gamma c'è una versione elettrica a lunga autonomia che promette fino a 740 chilometri con una singola carica, collocandola tra i veicoli elettrici con la gittata più lunga della sua categoria.

Al lancio, gli acquirenti potranno scegliere tra tre varianti completamente elettriche "E-Tense". Il modello di rilievo è il modello Long Range a trazione anteriore, che abbina una batteria da 97,2 kWh a un singolo motore che produce circa 242 cavalli (o più con una modalità temporanea di turbo). Quella è la versione che offre l'autonomia principale di 740 chilometri.

C'è anche una versione più potente a doppio motore e trazione integrale, che utilizza la stessa batteria ma sacrifica un po' di efficienza per le prestazioni. Offre fino a 345 cavalli (370 con turbo), autonomia ridotta di circa 680 chilometri e un tempo 0-100 di circa 5,4 secondi. Al livello base, DS offrirà un EV a trazione anteriore più economico con una batteria più piccola da 73,7 kWh, che eroga circa 227 cavalli e offre un'autonomia fino a 500 chilometri.

Con la combinazione di lunga autonomia, design premium e molteplici opzioni di motorizzazione, la DS No7 punta chiaramente ai concorrenti consolidati nel settore dei SUV di lusso di medie dimensioni - questa volta con una spinta più forte verso una guida completamente elettrica.