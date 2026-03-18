DS presenta il nuovissimo No7 con un'autonomia promessa di 740 chilometri
Ci saranno anche diverse versioni con batterie più piccole.
DS Automobiles ha presentato (tramite Top Gear) il suo SUV di nuova generazione, il DS No7. A capolinea della gamma c'è una versione elettrica a lunga autonomia che promette fino a 740 chilometri con una singola carica, collocandola tra i veicoli elettrici con la gittata più lunga della sua categoria.
Al lancio, gli acquirenti potranno scegliere tra tre varianti completamente elettriche "E-Tense". Il modello di rilievo è il modello Long Range a trazione anteriore, che abbina una batteria da 97,2 kWh a un singolo motore che produce circa 242 cavalli (o più con una modalità temporanea di turbo). Quella è la versione che offre l'autonomia principale di 740 chilometri.
C'è anche una versione più potente a doppio motore e trazione integrale, che utilizza la stessa batteria ma sacrifica un po' di efficienza per le prestazioni. Offre fino a 345 cavalli (370 con turbo), autonomia ridotta di circa 680 chilometri e un tempo 0-100 di circa 5,4 secondi. Al livello base, DS offrirà un EV a trazione anteriore più economico con una batteria più piccola da 73,7 kWh, che eroga circa 227 cavalli e offre un'autonomia fino a 500 chilometri.
Con la combinazione di lunga autonomia, design premium e molteplici opzioni di motorizzazione, la DS No7 punta chiaramente ai concorrenti consolidati nel settore dei SUV di lusso di medie dimensioni - questa volta con una spinta più forte verso una guida completamente elettrica.