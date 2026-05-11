Dua Lipa fa causa a Samsung per aver usato la sua immagine senza permesso

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Dua Lipa sta combattendo contro il colosso tecnologico Samsung, poiché la pop star ha ufficialmente intentato una causa da 15 milioni di dollari contro l'azienda per presumibilmente aver usato la sua immagine e immagine per le confezioni dei televisori senza il suo permesso.

Secondo BBC News, Lipa afferma che Samsung abbia usato un'immagine del suo volto senza permesso per modelli TV venduti in tutti gli Stati Uniti. La denuncia sostiene che il packaging è stato "progettato per sfruttare in modo improprio il successo faticosamente conquistato dalla signora Lipa per promuovere e vendere i prodotti Samsung."

Samsung non ha ancora commentato la causa, ma la denuncia è stata emesa al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California. Si sostiene che l'immagine utilizzata provenisse dalla performance del cantante all'Austin City Limits Festival del 2024, di cui Lipa detiene il copyright. Si dice anche che il team legale di Lipa abbia regolarmente contattato Samsung per risolvere questo problema, senza successo.