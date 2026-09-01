Duane "Keffe D" Davis giudicato colpevole dell'omicidio di Tupac Shakur 30 anni fa

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Quasi 30 anni dopo che il rapper Tupac Shakur è stato ucciso a colpi di pistola, il 13 settembre 1996 ad Harlem, il principale sospettato e la persona ampiamente ritenuta essere la mente della sparatoria è stato dichiarato colpevole di omicidio. Quella persona è Duane "Keffe D" Davis, zio di Orlando "Baby Lane" Anderson, la persona sospettata di aver premuto il grilletto (ora è morto).

Si ritiene che la faida tra Tupac Shakur e gli Anderson, provenienti da bande rivali, sia nata quando Shakur e il suo seguito picchiarono Davis nella hall dell'MGM Grand Hotel a Las Vegas. Più tardi quella sera, quattro persone alla guida di un'auto passarono accanto a quella di Shakur e gli spararono, ma morì sei giorni dopo.

Da allora, tutti e tre gli altri passeggeri dell'auto da cui Tupac è stato colpito sono morti, incluso Orlando Anderson, morto in un'altra sparatoria nel 1998. Solo Duane "Keffe D" Davis, ora 63 anni, è ancora vivo. È stato arrestato nel 2023 e in più occasioni aveva lasciato intendere il suo coinvolgimento nel piano di vendetta e la sua presenza fisica nell'auto.

Nel processo iniziato il 10 agosto, è stato dichiarato colpevole e la sua sentenza sarà esaminata il 13 ottobre; in Nevada, la pena per omicidio di primo grado va da 20 anni all'ergastolo; secondo The Guardian, i pubblici ministeri non hanno chiesto la pena di morte.