Ducati "premierà" Álex Márquez dopo la vittoria dominante al GP di Catalogna in MotoGP

Il pilota della MotoGP Álex Márquez ha disputato un trionfale Gran Premio di Catalogna lo scorso fine settimana, conquistando la pole position e la vittoria, oltre a stabilire un nuovo record per il giro più veloce di sempre sul circuito di Montmeló. Ha mancato solo la gara sprint, che era in testa prima di cadere (suo fratello Marc Márquez, che presto sarà campione del 2025, ha vinto quella gara).

Di conseguenza, Ducati lo "ricompenserà". "Álex riceverà un premio tecnico. [Luigi] Gigi Dall'Igna [direttore tecnico Ducati] si ricorda sempre dei piloti veloci, quindi Álex avrà sicuramente qualcos'altro", ha detto a Marca Davide Tardozzi, direttore sportivo Ducati. Márquez corre alla Gresini Racings, il team satellite di Ducati.

"A Barcellona questa domenica, Alex se lo è meritato. Purtroppo sabato ha commesso un errore, ma è stato il più veloce in pista in entrambi i giorni, quindi noi del team ufficiale Ducati non possiamo che applaudirlo", ha detto Tardozzi.

Tuttavia, ha aggiunto che non spetta a lui decidere se Marquez avrà la stessa moto di Marc Márquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, la GP26.