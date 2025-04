Duck Detective: The Ghost of Glamping atterra il 22 maggio

Duck Detective, forse la più grande mente del mondo per combattere il crimine, tornerà sulle nostre console e PC il mese prossimo con la nuova avventura Duck Detective: The Ghost of Glamping.

Combattendo la sua dipendenza dal pane e i rimpianti che lo perseguitano a causa di un matrimonio fallito, Duck Detective deve anche rintracciare un caso che potrebbe coinvolgere veri fantasmi. Come per il gioco precedente, Duck Detective: The Secret Salami, The Ghost of Glamping ti consente di indagare sugli ambienti, interrogare i sospetti e scoprire la verità su questo scenario spettrale.

Inoltre, in questo nuovo caso, Duck Detective sarà affiancato da un nuovo partner per aiutarli a risolvere il caso. Dai un'occhiata a ciò che Duck Detective: The Ghost of Glamping ha da offrire nel trailer qui sotto:

Duck Detective: The Ghost of Glamping verrà lanciato il 22 maggio per Xbox, PS5, Nintendo Switch e PC.