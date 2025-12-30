Due compagnie aeree cinesi prevedono l'acquisto di aerei Airbus per un valore di 8,2 miliardi di dollari

HQ

La società cinese Spring Airlines e Juneyao Airlines hanno annunciato l'intenzione di acquistare rispettivamente 30 e 25 jet della famiglia Airbus A320, con un valore complessivo fino a 8,2 miliardi di dollari a prezzi di lista.

Negoziati tra Airbus e Cina

Le consegne di entrambi gli ordini sono programmate in lotti dal 2028 al 2032, secondo i documenti depositati alla Borsa di Shanghai.

Spring Airlines, una compagnia aerea low-cost, intende acquistare 30 aerei A320neo, mentre Juneyao Airlines ha segnalato la sua intenzione di acquisire 25 jet. Entrambi gli accordi sono ancora soggetti all'approvazione governativa prima di poter essere finalizzati.

Gli annunci arrivano in un contesto di negoziati in corso tra Airbus e Cina, mentre il costruttore di aerei lavora per ottenere ordini più ampi. All'inizio di quest'anno, la Cina ha approvato la consegna di 120 jet già ordinati, anche se sono ancora in discussione nuovi accordi su larga scala.