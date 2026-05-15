Due giovani denunciati alla polizia per aver tentato di toccare i corridori al Giro d'Italia: "non fate come questo"

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Due uomini sono stati sorpresi a lanciarsi contro il gruppo del Giro d'Italia durante la sesta tappa giovedì. I due uomini sono stati segnalati alla polizia, secondo i media locali (tramite Cycling Weekly), e sono stati persino ripresi dalle telecamere dell'elicottero mentre cercavano di toccare i ciclisti mentre passavano.

"Ti vogliamo bene sul ciglio della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, ci piace che facciate il tifo per i cavalieri, ci piace che vi vestiate come fenicotteri. Ma c'è un limite da non superare. Non fare come questo tipo", ha pubblicato l'account ufficiale della gara.

Secondo il RAI, i due uomini che hanno "giocato" a toccare i piloti, di 19 e 20 anni, sono stati denunciati al procuratore locale per aver causato pericolo durante un evento sportivo e, se venissero accusati e dichiarati colpevoli, potrebbero essere banditi dagli eventi sportivi e multati.

Il Giro d'Italia prosegue venerdì con la settima tappa, una tappa di montagna di 246 km, la più lunga della gara, tra Formia e Blockhaus. Il portoghese Afonso Eulálio guida la classifica generale con quasi tre minuti di vantaggio sullo spagnolo Igor Arrieta, mentre Paul Magnier guida la classifica punti con 105 punti dopo aver vinto tre delle prime sei tappe. Il favorito, Jonas Vingegaard, è 15° nella classifica generale, a 6:22 da Eulálio.