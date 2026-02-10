Due grandi risse NBA nello stesso giorno: quella tra Hornets e Pistons finì in una rissa a pugni

HQ

Una partita NBA tra Charlotte Hornets e Detroit Pistons ha avuto una grande rissa che si è conclusa con l'espulsione di quattro giocatrici, con pugni e colpi di testa. Tutto è iniziato quando Jalen Duren dei Pistons è stato fallato da Moussa Diabate degli Hornets. Litigarono rapidamente in una rissa, con Diabete che sferrò diversi pugni a Duren, anche se fortunatamente nessuno colpì al massimo.

La situazione è degenerata di mano per 20 secondi, mentre altri giocatori e allenatori si sono uniti alla rissa. Diabete e Duren furono espulsi, così come Isaiah Stewart dai Pistons e Miles Bridges dagli Hornets.

Nonostante la rissa, i Detroit Pistons hanno sconfitto i Charlotte Hornets in trasferta, 110-104, e rimangono in cima alla Eastern Conference, con 39 vittorie e 13 sconfitte, un cambiamento radicale rispetto a due anni fa, quando erano ultimi a casa. I Hornets sono decimi, con 25 vittorie e 29 sconfitte.

Non la prima mischia della stagione... neanche la giornata, poiché un altro incontro scoppiò nella partita tra Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks, con Timberwolves che vinsero 138-116, con due giocatori espulsi, Naz Reid e Mouhamed Gueye, e un altro, Jock Landale, con alcune lesioni dopo essere rimasto colto nel mezzo.