Due milioni di giocatori hanno già pre-registrato il loro interesse in Resident Evil: Survival Unit

Manca una settimana all'arrivo di novembre e all'arrivo del penultimo mese dell'anno. Il 2025 si sta avvicinando sempre di più al completamento e, nonostante ciò avvenga, Capcom e il co-sviluppatore Joycity Corporation e l'editore Aniplex Inc. devono ancora rivelare la data specifica in cui Resident Evil: Survival Unit verrà lanciato sui dispositivi mobili.

Ancora il lancio è previsto per una data indeterminata nel 2025, questo gioco ha un interesse apparentemente elevato tra i fan, poiché è stato appena rivelato che ora ha superato i due milioni di giocatori preregistrati. Ciò significa che il gioco ha distrutto il suo evento di pre-registrazione, poiché era limitato a solo un milione di giocatori.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo gioco, la sinossi è delineata come segue: "Resident Evil Survival Unit offre una nuova esperienza strategica su misura per i dispositivi mobili. Il gioco fonde l'accessibilità del gioco mobile con la profondità della strategia in tempo reale, consentendo ai giocatori di tutto il mondo di connettersi e competere in una nuova avventura a tema sopravvivenza ambientata nell'universo di Resident Evil.

Senza dubbio riceveremo presto un aggiornamento definitivo sul lancio, supponendo che il gioco uscirà ancora nel 2025 e non sarà ritardato fino al 2026, l'anno di Resident Evil Requiem.