Due nuovi Amiibo annunciati per Kirby Air Riders

Per chi colleziona Amiibo, oggi abbiamo una notizia entusiasmante: due nuove figure basate su Kirby Air Riders sono state annunciate tramite l'app Nintendo Today. Esiste già un Amiibo di questo gioco (Meta Knight & Shadow Star), ma ora vengono aggiunti anche Kirby & Dragoon e Noir Dedede & Hydra.

Purtroppo, non abbiamo ancora una data di uscita o un prezzo. È stato anche annunciato in precedenza che King Dedede & Tank Star è in arrivo, e la data di lancio è ora fissata per il 2 luglio. Kirby Air Riders Gli Amiibo costano molto di più rispetto a quelli normali, e sospettiamo che lo stesso valga anche per le nuove aggiunte, ma bisogna ammettere che sono davvero belli, giusto?

Inoltre, ieri abbiamo riferito che la colonna sonora del gioco deve essere aggiunta a Nintendo Music, qualcosa di cui puoi leggere di più qui.