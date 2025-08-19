Gamereactor

Due partite di Coppa di Germania indagate per abusi razzisti nei confronti di un giocatore

Due partite hanno dovuto essere interrotte a causa di abusi razzisti da parte dei giocatori.

Il razzismo macchia di nuovo il calcio, questa volta durante il primo turno della DFB Pokal, la Coppa di Germania, che si è svolta nel fine settimana (con altre due partite, tra cui il debutto del Bayern Monaco in coppa, che si svolgerà la prossima settimana). Due partite sono state temporaneamente sospese: Lokomotive Leipzig contro Schalke 04 e Eintracht Stahnsdorf contro Kaiserslautern domenica per incidenti in cui gli spettatori hanno insultato i giocatori.

Nella partita dello Schalke, Christopher Antwi-Adjei, di origine tedesca che rappresenta il tè nazionale del Ghana, che ha segnato l'unico gol della partita nei tempi supplementari, è stato insultato dai tifosi. "Non voglio ripetere le parole che sono state usate, ma è deludente. Non sono il tipo che torna a casa e piange, ma è comunque deludente che succeda sul campo in questi giorni", ha detto a Sky TV, via DW.

Di conseguenza, la Federcalcio tedesca (DFB) ha avviato un'indagine sugli episodi di presunti abusi razzisti. "Il comitato di supervisione sta indagando sugli incidenti e sta avviando indagini contro i rispettivi club", ha detto un portavoce della DFB. Gli incidenti hanno raggiunto il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha detto che si aspetta che la DFB indaghi e scopra cosa è successo. "Siamo determinati a garantire che i giocatori siano rispettati e protetti e che gli organizzatori della competizione e le forze dell'ordine adottino misure appropriate".

Ricorda che la Bundesliga inizia la stagione questo fine settimana, con Bayern-Lipsia venerdì 22 agosto alle 20:30 CEST, 19:30 BST.

