Due partite di Coppa di Germania indagate per abusi razzisti nei confronti di un giocatore

Il razzismo macchia di nuovo il calcio, questa volta durante il primo turno della DFB Pokal, la Coppa di Germania, che si è svolta nel fine settimana (con altre due partite, tra cui il debutto del Bayern Monaco in coppa, che si svolgerà la prossima settimana). Due partite sono state temporaneamente sospese: Lokomotive Leipzig contro Schalke 04 e Eintracht Stahnsdorf contro Kaiserslautern domenica per incidenti in cui gli spettatori hanno insultato i giocatori.

Nella partita dello Schalke, Christopher Antwi-Adjei, di origine tedesca che rappresenta il tè nazionale del Ghana, che ha segnato l'unico gol della partita nei tempi supplementari, è stato insultato dai tifosi. "Non voglio ripetere le parole che sono state usate, ma è deludente. Non sono il tipo che torna a casa e piange, ma è comunque deludente che succeda sul campo in questi giorni", ha detto a Sky TV, via DW.

Di conseguenza, la Federcalcio tedesca (DFB) ha avviato un'indagine sugli episodi di presunti abusi razzisti. "Il comitato di supervisione sta indagando sugli incidenti e sta avviando indagini contro i rispettivi club", ha detto un portavoce della DFB. Gli incidenti hanno raggiunto il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha detto che si aspetta che la DFB indaghi e scopra cosa è successo. "Siamo determinati a garantire che i giocatori siano rispettati e protetti e che gli organizzatori della competizione e le forze dell'ordine adottino misure appropriate".

Ricorda che la Bundesliga inizia la stagione questo fine settimana, con Bayern-Lipsia venerdì 22 agosto alle 20:30 CEST, 19:30 BST.