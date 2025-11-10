Due treni si schiantano in Slovacchia, ferendo decine di persone

HQ

Due treni si sono scontrati in Slovacchia domenica sera, quando uno si è scontrato con la parte posteriore dell'altro, ferendo decine di passeggeri, secondo le autorità. Il ministro dell'Interno Matus Sutaj Estok ha confermato che 11 persone sono state ricoverate in ospedale e il resto ha riportato ferite lievi.

L'incidente è avvenuto lungo il percorso tra la capitale, Bratislava, e Pezinok, a circa 20 km a nord-est. La polizia afferma che i rapporti preliminari indicano che non c'è stata alcuna collisione frontale o deragliamento. Nonostante i feriti, abbiamo appena ricevuto la notizia che non sono state segnalate vittime.

Secondo incidente ferroviario di questo mese

Il sito web di notizie Aktuality.sk cita un passeggero che descrive l'incidente come un forte "botto". Questo è il secondo incidente ferroviario in Slovacchia nell'ultimo mese; una collisione avvenuta il 13 ottobre nella Slovacchia orientale ha ferito 91 persone. Le autorità continuano a indagare sulla causa di questo incidente.