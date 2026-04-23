Due treni si scontrano a nord di Copenaghen, lasciando 5 feriti gravi

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Cinque persone sono in condizioni critiche e almeno 17 sono rimaste ferite in una collisione ferroviaria intorno alle 6:30 CEST a nord di Copenaghen giovedì mattina, tra due treni locali delle linee gialle e grigie sulla linea che collega Hillerod e Kagerup. È avvenuto circa 40 km, 25 miglia a nord della capitale danese.

Il responsabile dei servizi antincendio e soccorso Christoffer Buhl Martekilde ha detto che i treni si sono scontrati frontalmente "causando gravi danni e facendo volare vetri rotti ovunque". I servizi di soccorso hanno descritto le scene all'interno dei treni come caotiche e che è presto per dire che ciò ha causato l'incidente.

17 persone sono rimaste ferite tra le 38 persone che si ritiene fossero all'interno dei due treni. Nessuno è intrappolato e tutte le persone ferite sono state evacuate dalla scena, secondo Reuters.