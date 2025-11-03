Due uomini accusati di un potenziale attacco terroristico in Michigan nel fine settimana di Halloween

HQ

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno accusato due uomini del Michigan in relazione a quello che le autorità descrivono come un complotto ispirato dall'ISIS per compiere un attacco negli Stati Uniti, secondo i documenti del tribunale resi pubblici lunedì.

I sospetti, Mohmed Ali e Majed Mahmoud, avrebbero acquistato armi da fuoco (tra cui fucili in stile AR-15 ) negli ultimi mesi e hanno discusso di un attacco online, ha detto l'affidavit dell'FBI . Entrambi gli uomini sono accusati a livello federale di aver tentato o cospirato per trasferire armi da fuoco e munizioni con l'intento di sostenere il terrorismo, in particolare lo Stato islamico (ISIS).

Le autorità dicono che l'attacco potrebbe essere stato pianificato per il fine settimana di Halloween

Secondo i pubblici ministeri, la coppia faceva parte di un gruppo di cinque persone, che comprendeva almeno un minore, che utilizzava piattaforme di messaggistica crittografate e social media per condividere la propaganda dell'ISIS e incoraggiare atti violenti. Finora solo Ali e Mahmoud sono stati incriminati.

Gli investigatori sostengono che entrambi gli uomini si siano esercitati a sparare nei poligoni di tiro nelle settimane precedenti l'assalto pianificato e che abbiano fissato il 31 ottobre come data potenziale. Nei documenti non sono stati identificati obiettivi specifici.

Il direttore dell'FBI Kash Pa tel ha dichiarato venerdì in un post su X (ex Twitter) che le autorità avevano sventato un potenziale attacco pianificato per il fine settimana di Halloween, un giorno prima che i due uomini fossero formalmente accusati.