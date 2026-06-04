Due uomini sono stati arrestati dopo le ultime proteste vicino al luogo dell'omicidio di Henry Nowak

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L'area di Portswood a Southampton continua ad affrontare disordini e rivolte dopo l'omicidio del diciottenne Henry Nowak.

Il giovane è stato arrestato dalle autorità locali nonostante avesse detto agli agenti di polizia di essere appena stato accoltellato da Vickrum Digwa, che ha falsamente affermato di essere stato oggetto di un attacco razzista. Nowak è stato ammanettato e lasciato senza cure mentre giaceva morente per strada, mentre Digwa portava la grande lama che aveva usato su Nowak, sostenendo di aver bisogno dell'arma per motivi religiosi. Tutto ciò è stato ripreso dalla bodycam degli agenti presenti sulla scena, un momento che da allora ha portato a disordini e rivolte diffuse, anche durante la notte.

Secondo BBC News, la sera del 3 giugno sono scoppiate delle rivolte, con 11 agenti di polizia e un cane poliziotto feriti, e due uomini arrestati per le loro azioni, tra cui un 50enne dell'area di Gosport con l'accusa di aggressione e picchia a un operatore di emergenza, e un 44enne di Southampton per disordini violenti e possesso di arma offensiva. I due uomini compariranno oggi presso il Tribunale dei Magistrati di Southampton.

Per quanto riguarda il caso Nowak, l'omicidio del giovane ha acceso ogni tipo di conversazione in tutto il Regno Unito riguardo a come le forze dell'ordine conducono le loro operazioni. Digwa è stato poi incarcerato e condannato a una pena minima di 21 anni, con questa pena emessa il 1° giugno.