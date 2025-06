HQ

"Non mi piace la sabbia. È grossolano, ruvido e irritante e arriva dappertutto". Serie di film sbagliate, ma dopo aver giocato molte ore di Dune: Awakening, sono abbastanza sicuro che coloro che "vivono" su Arrakis sono d'accordo con Anakin Skywalker. E non sono sicuro che le persone vivano lì tanto quanto cercano solo di sopravvivere. Non è certo una vacanza all'insegna del sole. No, qui il sole è il tuo più grande nemico. Tranne che per i vermi delle sabbie, perché niente è più spaventoso di Shai-Hulud.

Ecco che arriva il re della sabbia, ecco che arriva il re del nulla.

L'azienda norvegese Funcom ha preso la sua esperienza dai giochi di ruolo online, o MMORPG, come Conan Exiles, Anarchy Online e The Secret World per creare qualcosa di interessante come un MMO/gioco di sopravvivenza basato sui libri Dune di Frank Herbert. Spesso vediamo i giochi di questa serie concentrarsi sulla politica dietro le Guerre delle Spezie, ma qui diamo uno sguardo più intimo a com'è la vita su Arrakis. Dune: Awakening è ambientato in una linea temporale alternativa in cui Paul Atreides (il personaggio principale interpretato da Timothée Chalamet nella nuova trilogia di Dune se non avete molta familiarità con questo mondo) non è mai nato, e Javier Bardem non ha mai avuto modo di dire "Lisan al Gaib" e poi diventare un meme a causa di ciò. Grazie a questo, o a causa di questo, la storia si è svolta in modo un po' diverso da quello a cui siamo abituati e il nostro obiettivo nel gioco è trovare il popolo Fremen che è scomparso da quello che una volta era il loro pianeta natale. Senza spoilerare la storia, ci viene data una spiegazione sul perché non ci sono più Fremen, ma spetta al nostro personaggio scoprire la verità.

Il creatore del personaggio è quello che ci aspetteremmo da un gioco come questo, con un aspetto e cose del genere. È anche possibile scegliere il tuo pianeta natale e dove ti trovavi nella scala sociale. Questo per dare al personaggio un po' più di background. È quindi anche possibile scegliere con quale tipo di stile di combattimento iniziare. A quel punto si rimane bloccati con quello, ma è possibile sbloccare anche i tratti degli altri alberi dei tratti. Il problema è che alcuni tratti di classe vengono sbloccati molto più tardi di altri. Ho scelto di giocare nei panni di un soldato, che poi si è scoperto sarebbe stata la prima classe da sbloccare. Se avessi scelto uno degli altri, come le Bene Gesserit (di cui normalmente possono essere membri solo le donne, ma qui funziona anche con un personaggio maschile) avrei avuto una classe che si sblocca molto tardi più il tratto soldato. Ora ero bloccato solo con il mio albero dei tratti per un efficace combattimento a medio raggio. Quindi, se sei una persona a cui piace sbloccare molto presto, potresti voler leggere un po' prima di scegliere.

È possibile creare basi incredibilmente impressionanti. Il mio non è uno di questi.

La nostra nave viene poi abbattuta su Arrakis e ora dobbiamo sopravvivere. Come ho scritto prima, questo è un tipo di gioco di sopravvivenza, ma a differenza di molti altri giochi del genere, non ci sono molte cose di cui tenere traccia per tenerci in vita. L'unica cosa di cui c'è bisogno è l'acqua. Che in realtà non è così facile da trovare su un pianeta pieno di sabbia. Allora, dove si trova quest'acqua? Nel sangue, nel sudore... ma niente lacrime. Dopo aver ucciso qualcuno, succhi il suo sangue fino a quando non hai così tante sacche di sangue piene che Dracula sarebbe geloso. Puoi bere direttamente dalla borsa, il che non è raccomandato. Può placare la sete, ma si perde anche la salute. Invece, costruisci una macchina per l'acqua in sangue nella tua base e ti diverti a non sentirti più una sanguisuga. L'altra cosa da tenere d'occhio è la tua salute generale, il tuo benessere. Vieni colpito o accoltellato e il tuo misuratore di salute non sarà così felice. Lo stesso vale per le cadute dall'alto. Sai, proprio il tipo di cosa che logorerebbe i nostri misuratori di salute nella vita reale.

Proprio come nel resto del genere survival, tutto va in loop. Esci e raccogli materiali, costruisci cose, uccidi alcuni cattivi, recupera, raccogli più materiali, costruisci più cose. E, naturalmente, avanza la storia principale di tanto in tanto. Tuttavia, il divertimento del gioco sta in questa ripetizione poiché la storia non è davvero qualcosa da appendere all'albero di Natale pieno di sabbia. È divertente cercare di sopravvivere mentre il sole mi cuoce in quello che è sicuramente più caldo di un normale forno per pizza. Sabbia a perdita d'occhio in tutte le direzioni. Banditi in piccoli accampamenti e banditi in grandi basi. Ci vuole qualcosa di speciale per mantenere un gioco interessante per decine o centinaia di ore quando tutti gli ambienti sono esattamente gli stessi per tutto il tempo. Sabbia e roccia, roccia e sabbia. Sento davvero quanto sia difficile sopravvivere. Quando l'acqua finisce nelle vasche, sono lontano dalla mia base e lo schermo inizia a sfocarsi per l'insolazione, non mi sento bene. Né nel gioco né davanti allo schermo.

Un verme delle sabbie qui...

Un'altra cosa che non mi fa sentire bene è essere mangiato da un enorme verme delle sabbie. Se c'è una cosa che Funcom è riuscita a fare, è la sensazione di pericolo di vermi della sabbia tutto il tempo. Non appena faccio un solo passo nella sabbia, e anche prima, si diffonde il panico. I controlli iniziano a tremare, l'indicatore per mostrare quanto rumore sto facendo e quanto è vicino il verme è rosso vivo, il suono è terrificante. Veloce come l'inferno guido la mia moto verso il posto sicuro più vicino, i vermi non hanno appetito quando il terreno è fatto di pietra. Di tanto in tanto vedo un verme emergere dalla sabbia da qualche parte più lontano, forse ha appena mangiato un altro giocatore. Il paesaggio sonoro è così bello che ho solo bisogno di sentirlo, nemmeno di vederlo, per paura di farsi sentire. Shai-Hulud si trova nelle vicinanze!

Sfortunatamente, non provo la stessa sensazione quando devo combattere uno degli infiniti banditi del pianeta. Questo perché il sistema di combattimento è deludente. Non è male, ma non più che mediocre. Il problema più grande è il combattimento corpo a corpo. Quando è coltello a coltello. A parte la possibilità di essere stordito per tutta l'eternità, questo tipo di combattimento non è molto divertente. Blocca un attacco che è più leggibile dei libri di Dune e contrattacca con un attacco tutto tuo. Boom, morti, prendi il loro sangue. La maggior parte dei nemici che si concentrano sul corpo a corpo usano un tipo di scudo basato sull'energia che copre tutto il loro corpo. I tagli rapidi non morderanno, quindi dovrai usare un attacco caricato che attraversa lo scudo. Questo di solito è incredibilmente facile da fare dopo aver schivato un attacco. Il problema è con coloro che hanno il grilletto facile. Il fatto è che i nemici controllati dal computer non sono mai molto intelligenti. O si precipitano dritti verso di te o si fermano e sparano in bella vista, senza mai accovacciarsi dietro nulla e più visibili del sole in questo cielo dannatamente caldo. L'unico motivo per cui causano qualsiasi tipo di problema è che non smettono mai di sparare. Si prendono una breve pausa per ricaricare, ma poi rimangono lì, come una versione peggiore di Rambo.

... un verme delle sabbie lì.

Questo gioco è PvE. O meglio, dovrebbe esserlo, per la maggior parte. Secondo la descrizione del gioco da parte degli sviluppatori, il PvP è "un'opzione", ma non una compulsione. Il problema qui è che è una grande bugia. Alla fine del gioco, quello che viene chiamato l'endgame, c'è il PvP forzato. Il Deserto Profondo, come viene chiamata questa enorme area, è il luogo in cui si trovano gli oggetti più ambiti. Ma come giocatore solista, è molto difficile arrivarci. È possibile, certo, ma quando si formano grandi squadre per difendere tutto, diventa molto difficile. Non ho nulla contro il PvP nelle partite, ma quando il 99% del gioco è PvE e i giocatori che preferiscono giocare in questo modo sono esclusi dalla parte finale del gioco, non è una bella sensazione. Inoltre, alcuni siti di schianto statico (a volte le navi si schiantano casualmente sulla mappa), quelli che sono sempre lì, sono PvP in zone che altrimenti sarebbero PvE. Ci sono anche contratti di cui occuparsi, come trovare oggetti o uccidere nemici speciali, per guadagnare denaro, equipaggiamento o materiali extra, che devono essere completati in queste navi. Quindi non capisco davvero come il PvP non sia un requisito.

Certo, se non vuoi completare l'intero gioco, non devi tuffarti dentro. Ecco il problema più grande che vedo in questo: i giocatori PvP, che secondo vari sondaggi sono di gran lunga la maggior parte della base di giocatori, raggiungeranno la end zone, si renderanno conto che non fa per loro e metteranno via il gioco per sempre. Mi sarebbe piaciuto vedere questo in qualche modo diviso per entrambi i tipi di giocatori, con la zona più pericolosa che forse forniva più materiale. Funcom ha promesso aggiornamenti con nuovi contenuti e tengo davvero le dita incrociate affinché tutti i giocatori abbiano qualcosa da fare. Perché penso che questa potrebbe essere la prossima grande esperienza MMO, se gli sviluppatori giocheranno bene le loro carte.

Di notte, è fresco e accogliente, ma le navi pattugliano.

Che tu sia la squadra Atreides o la squadra Harkonnen, a cui ci sono opportunità di unirti per mobili speciali per la base, vestiti e altro, troverai molto da apprezzare in questo gioco. È un eccellente gioco di sopravvivenza che purtroppo ha grossi difetti nel suo sistema di combattimento. L'edificio della base, dove alla fine sembra di avere una grande fabbrica in casa, è molto buono e ho visto alcune creazioni incredibili. Guida una moto sulla sabbia con un verme che ti morde il sedere, fai volare il tuo ornitottero in alto nel cielo, posiziona una mietitrebbia per raccogliere le spezie. C'è così tanto da fare qui, anche se è tutta sabbia. Anakin Skywalker lo odierebbe qui.