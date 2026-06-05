Dune: Awakening arriverà sulle console il 22 settembre

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Funcom ha fatto una breve apparizione martedì sera durante State of Play per annunciare che il suo MMO ispirato al lavoro di Frank Herbert, Dune: Awakening, arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series il 22 settembre.

Anche il titolo open-world sopravvivenza arriva con tutti i miglioramenti rispetto alle patch regolari della versione PC. "Ma questo lancio è molto più che portare il gioco sulle console," ha spiegato il CEO di Funcom, Rui Casais. "Per Funcom, questo è un grande traguardo, il risultato di oltre un anno di lavoro culminato nel lancio di una nuova e migliorata Dune: Awakening - la migliore versione di Dune: Awakening mai realizzata per PC e console."

Casais si riferisce anche qui alla nuova modalità Single-Player, che offre selezione della difficoltà e più impostazioni per personalizzare il gameplay. Presenterà anche la storia completa del Libro Uno, con una conclusione drammatica di Awakening e la possibilità di godersi l'intero gioco in PvE. Questa versione è stata ridisegnata da zero per offrire ai giocatori un'esperienza più equilibrata, immersiva e ricca di contenuti.

"Dune: Awakening offre il modo definitivo per immergersi in Arrakis e vivere da vicino uno dei mondi più iconici della fantascienza," ha ricordato il direttore creativo Joel Bylos. "Per i fan dei film, pubblicheremo anche contenuti correlati più avanti quest'anno."

Dopo il lancio della console il 22 settembre, Funcom ha anche condiviso i suoi piani per il futuro, che includono il rilascio di un aggiornamento gratuito con una nuova mappa, The Polar Cap, ispirata al Bacino di Hagga e situata al polo di Arrakis.

Sembra che non ci sia momento migliore della fine dell'estate per sentire il caldo nelle sabbie di Dune: Awakening. Sei pronto?