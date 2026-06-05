Dune: Awakening arriverà sulle console il 22 settembre
Inoltre, questa versione vedrà anche l'arrivo di una modalità giocatore singolo completa.
Funcom ha fatto una breve apparizione martedì sera durante State of Play per annunciare che il suo MMO ispirato al lavoro di Frank Herbert, Dune: Awakening, arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series il 22 settembre.
Anche il titolo open-world sopravvivenza arriva con tutti i miglioramenti rispetto alle patch regolari della versione PC. "Ma questo lancio è molto più che portare il gioco sulle console," ha spiegato il CEO di Funcom, Rui Casais. "Per Funcom, questo è un grande traguardo, il risultato di oltre un anno di lavoro culminato nel lancio di una nuova e migliorata Dune: Awakening - la migliore versione di Dune: Awakening mai realizzata per PC e console."
Casais si riferisce anche qui alla nuova modalità Single-Player, che offre selezione della difficoltà e più impostazioni per personalizzare il gameplay. Presenterà anche la storia completa del Libro Uno, con una conclusione drammatica di Awakening e la possibilità di godersi l'intero gioco in PvE. Questa versione è stata ridisegnata da zero per offrire ai giocatori un'esperienza più equilibrata, immersiva e ricca di contenuti.
"Dune: Awakening offre il modo definitivo per immergersi in Arrakis e vivere da vicino uno dei mondi più iconici della fantascienza," ha ricordato il direttore creativo Joel Bylos. "Per i fan dei film, pubblicheremo anche contenuti correlati più avanti quest'anno."
Dopo il lancio della console il 22 settembre, Funcom ha anche condiviso i suoi piani per il futuro, che includono il rilascio di un aggiornamento gratuito con una nuova mappa, The Polar Cap, ispirata al Bacino di Hagga e situata al polo di Arrakis.
Sembra che non ci sia momento migliore della fine dell'estate per sentire il caldo nelle sabbie di Dune: Awakening. Sei pronto?