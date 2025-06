Dune: Awakening è già un milione di venditori

HQ

Sono passate due settimane da quando Dune: Awakening è stato rilasciato, rendendo l'attesa per il terzo film di Dune un po' più gestibile. E a quanto pare l'astinenza tra i fan è stata grande, perché ora si dichiara che è già diventato un milione di venditori.

Dovete sapere che finora è stato rilasciato solo per PC e che lo sviluppatore norvegese Funcom non ha adottato un approccio free-to-play, ma offre una vera esperienza premium. Dune: Awakening uscirà anche per console nel 2026, quindi possiamo tranquillamente presumere che le vendite, e quindi il supporto, continueranno a crescere.

Abbiamo già recensito l'avventura e le abbiamo dato un punteggio ragionevolmente alto. Puoi leggere la nostra recensione qui e dare un'occhiata all'infografica qui sotto per alcune informazioni su ciò che è successo su Arrakis dopo l'uscita.