Dune: Awakening è stato ritardato

Se avevate cerchiato sul vostro calendario il 20 maggio come il giorno in cui potreste recarvi ad Arrakis e iniziareDune: Awakening il vostro viaggio, ora abbiamo delle cattive notizie da condividere su questo fronte. Funcom ha deciso di ritardare il gioco, spostandolo da maggio.

La buona notizia è che il ritardo è piuttosto minore e vedrà il gioco posticipato solo di circa tre settimane, con l'intenzione di debuttare il 10 giugno, con l'elemento di accesso anticipato che avverrà il 5 giugno.

Per quanto riguarda il motivo per cui si verifica questo ritardo, Funcom afferma: "Anche la nostra Persistent Closed Beta sta continuando a pieno ritmo, con aggiornamenti regolari, e il feedback che abbiamo raccolto dai beta tester è stato prezioso per assicurarci di poter lanciare un gioco di qualità. Abbiamo un Discord molto attivo con i nostri beta tester in cui i nostri sviluppatori possono interagire direttamente con loro per assicurarci di rendere Dune: Awakening un gioco migliore.

"Grazie a questo processo, abbiamo concluso che con un po' più di tempo per cucinare, possiamo agire su molti più feedback che sappiamo essere importanti per i nostri beta tester".

Nello spirito del ritardo, Funcom ospiterà un Dune: Awakening weekend beta su larga scala il mese prossimo che consentirà a un numero ancora maggiore di fan di sperimentare l'azione prima del rilascio. Possiamo anche guardare avanti alle impressioni e alla copertura in anteprima del gioco il 25 aprile.

Concludendo, Funcom aggiunge: "Dune: Awakening è un gioco bestiale. Si tratta di sopravvivenza multiplayer su larga scala, e stiamo facendo passi avanti nel gameplay e nella tecnica mai visti prima nel genere. Vogliamo assicurarci di atterrare".