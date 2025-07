Dune: Messiah sarà il secondo film ad essere girato esclusivamente con telecamere IMAX

HQ

Sembra che il prossimo grande passo avanti e l'evoluzione nel mondo del cinema vedrà i registi abbandonare le telecamere e le attrezzature tradizionali per filmare esclusivamente con l'alternativa IMAX più grande e avanzata. Queste telecamere, che sono in grado di filmare un'area più ampia e offrire una scena più completa, sono state utilizzate per anni, ma in genere solo in determinate circostanze, con grande sgomento di Christopher Nolan. L'iconico regista ha deciso di andare al diavolo con la tradizione e sta attualmente girandoThe Odyssey il suo film interamente con telecamere IMAX, il primo a farlo, e sarà seguito da Denis Villeneuve.

È stato confermato dal CEO di IMAX Richard Gelfond alla CNBC che Dune: Messiah sarà il secondo film in assoluto ad essere girato interamente con telecamere IMAX. Si dice che la produzione del film sia iniziata questa settimana, il tutto prima della data della premiere nel dicembre 2026. Sarà l'ultima volta che Villeneuve dirigeràDune un progetto, presumibilmente, e se si attiene ai romanzi, potrebbe essere l'ultima volta che vedremo Timothy Chalamet, Zendaya e una manciata di altri personaggi sul grande schermo di questo franchise.

Per far funzionare questo processo di ripresa, IMAX ha creato nuove telecamere che sono il 30% più silenziose, leggere ed efficienti, il che significa che dovrebbero essere molto più facili da manipolare rispetto ai primi modelli che erano colossi assoluti.

Hai intenzione di guardare The Odyssey o Dune: Messiah in un cinema IMAX?