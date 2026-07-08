Dune: Part Three ottiene un trailer epico per il primo trailer completo

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"Epico" è un eufemismo, dato che la Warner ora svela il primo trailer completo di Dune: Part Three, che ci offre uno scorcio di ciò che attende Paul Atreides, Chani e tutti gli altri.

Denis Villeneuve ha già descritto il film come l'ultimo capitolo della sua trasposizione dei libri, e la storia riprende circa 17 anni dopo gli eventi della seconda parte. Paul Atreides è diventato imperatore, ma ora deve convivere con le conseguenze delle sue decisioni passate mentre i conflitti su Arrakis continuano a intensificarsi.

Oltre a Timothée Chalamet e Zendaya, vedremo anche altri membri del cast di ritorno come Florence Pugh, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, insieme ad alcuni volti nuovi. Non ultimo tra questi c'è Robert Pattinson nel ruolo dell'antagonista mutaforma Scytale.

Dune: Part Three esce nelle sale il 18 dicembre, e puoi vedere il trailer qui sotto.