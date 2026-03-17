Dune: Part Three trailer promette un finale più oscuro e brutale

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Il primo trailer di Dune: Part Three è appena uscito ed è abbastanza chiaro che Denis Villeneuve non sta giocando sul sicuro mentre conclude il suo adattamento della saga spaziale epica di Frank Herbert. Questo sembra essere significativamente più cupo, più grande e più inquietante rispetto ai primi due film.

Veniamo catapultati direttamente in un futuro in cui Paul Atreides non è più l'erede incerto che conoscevamo, ma un imperatore temprato, gravato dalle conseguenze della sua guerra santa. La trama salta avanti di oltre un decennio e mostra una galassia letteralmente in fiamme sotto il suo dominio, con nuovi pericoli e minacce.

Zendaya è tornata come Chani, e il rapporto tra lei e Paul sembra essere seriamente complicato. I sogni di una storia d'amore nel deserto sono ormai svaniti, e al loro posto troviamo potere, tradimento e guerra. Poi, naturalmente, c'è Robert Pattinson, che in questo terzo film assume il ruolo del principale antagonista, Scytale, che a giudicare dai clip che abbiamo visto, è tanto contorto quanto pericoloso.

Villeneuve stesso ha descritto il film come più un thriller rispetto ai suoi predecessori, e questo si vede. Il ritmo è più veloce, i conflitti più disperati, e c'è un senso di sventura che aleggia nell'aria. In breve, moriamo già dalla voglia di vederlo, e la prima è fissata per il 18 dicembre. Guarda il trailer qui sotto.

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