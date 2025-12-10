Dungeon Brawler Awaysis arriverà su Game Pass il primo giorno

HQ

Durante la presentazione Day of the Devs, ci è stato appena comunicato che il dungeon Brawler Awaysis dello sviluppatore 17-Bit sarà ufficialmente lanciato come inclusione dal primo giorno del servizio Game Pass.

Descritto come un duello incentrato sul combattimento e basato sulla fisica, dove l'obiettivo è superare pericoli e nemici e riportare infine la pace alla reliquia fluttuante nota come Awaysis, questo gioco è pensato per l'azione cooperativa, poiché pur supportando il gioco in solitaria, è meglio con tre alleati, dove l'accesso alla modalità Fight Party PvP è disponibile.

Come parte di questa ultima rivelazione del gioco, sono state condivise alcune informazioni aggiuntive, tra cui che Awaysis è alimentato da controlli arcade ben calibrati abbinati a "fisica reattiva ed emergente". Offre anche sistemi dinamici di generazione della difficoltà che dovrebbero rendere il gioco ancora più impegnativo, e il tutto questo mentre il gameplay è abbinato a una colonna sonora creata da Metroid, Super Smash Bros. Brawl e EarthBound veterani Hip Tanaka.

Quando Awaysis verrà lanciato nel 2026 in una data esatta ancora da determinare, ci viene detto che il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con il supporto Game Pass che si estenderà tra console e PC fin dal primo giorno.

Dai un'occhiata a un nuovo trailer di Awaysis qui sotto.