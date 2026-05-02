Dungeons & Dragons: Come iniziare nel 2026

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Dungeons & Dragons. "Il più grande gioco di ruolo del mondo". Non è stato il primo ad apparire (anche se ci è andato vicino, ed è stato certamente il primo ad essere distribuito commercialmente), ma è stato il più significativo per il fenomeno culturale e sociale che è il gioco di ruolo. Nel corso dei suoi oltre 50 anni, milioni di persone, di tutte le età e provenienze, hanno vissuto ogni tipo di avventura, salvato innumerevoli mondi e creato innumerevoli altri. Si potrebbe dire, e non credo di sbagliarmi, che D&D ha rappresentato il più grande esercizio di creatività letteraria collettiva nell'universo.

Ma da quando Dave Arneson e Gary Gygax hanno unito le loro idee per creare la prima edizione di D&D, sono successe molte cose, e non tutte sono state buone. Fortunatamente, la 'caccia alle streghe' da parte di varie associazioni cristiane e genitori di bambini in età scolare, i rapporti sbagliati su presunte influenze sataniche e, soprattutto, la presa in giro e la presa in giro di quei giocatori come 'geek' sono ormai un ricordo del passato. È curioso guardare indietro a quell'epoca attraverso la lente del 2026 perché, in questo momento, essere un geek è la norma principale nel mondo dell'intrattenimento. E essere fan di Dungeons & Dragons è, per mancanza di un'espressione più concisa, 'figo'.

Wizards of the Coast

Se stai leggendo questo, probabilmente è perché sei una persona a cui hai apprezzato il film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves (2023), oppure forse pensavi che il gioco a cui i fratelli Duffer si sono ispirati per consolidare il loro successo globale con Stranger Things fosse più di un semplice gioco da tavolo. O forse, mentre scorrevi il tuo feed YouTube, ti sei imbattuto in una sessione di gioco di uno dei programmi più famosi degli ultimi dieci anni, come Dimension 20 o Critical Role. Forse sei stato ispirato a esplorare questo mondo dopo aver visto The Legend of Vox Machina o il recente The Mighty Nein. Oppure forse hai iniziato a seguire la serie Dungeon Masters che Wizards ha appena iniziato a pubblicare su YouTube. O forse qualcuno a te vicino ti ha semplicemente invitato a suonare per la prima volta, e tu hai semplicemente detto di sì. Chiunque tu sia, sei il benvenuto nell'hobby.

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Come dicevo, Dungeons & Dragons è ora di grande tendenza e più forte che mai nella sua storia. Parte di questo successo, come ci ha detto Jeremy Crawford, il lead designer della quinta edizione del gioco (e dell'attuale 5.5 Edition), al recente San Diego Comic-Con Málaga 2025, è anche alimentato da quegli show dal vivo menzionati prima. Come ha detto a noi che partecipavamo in diretta al suo panel, il gioco doveva "ascoltare i giocatori. Ascolta i loro suggerimenti, ma anche le loro lamentele. L'accessibilità è stato uno dei fattori chiave (...) Dovevamo concentrare tutta la nostra attenzione su di voi"

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Dungeons & Dragons 5.5, un multiverso per ogni tipo di giocatore

Ecco perché Wizards of the Coast, la società che gestisce il materiale ufficiale di D&D (anche se ci sono molti altri editori e materiali di terze parti altrettanto validi quanto quelli ufficiali), ha completamente rinnovato il suo Starter Set. Per molti, questo è il primo passo verso questo hobby. Questo kit iniziale mantiene la sua essenza di 'la tua prima avventura' e ti dà i primi mostri da uccidere e tesori da saccheggiare, ma ha anche riconosciuto i segni dei tempi. Oggi, D&D non è più solo 'carta e penna', anche se può esserlo, e questa formula ora sembra un po' più limitata rispetto alle elaborate offerte di altri giochi da tavolo.

La Starter Box si muove in quella direzione, aumentando significativamente i materiali 'fisici'. In questa occasione, abbiamo utilizzato la Key-Box Starter Heroes of the Frontier fornitaci da Wizards of the Coast, sfruttando la sua versione localizzata in tedesco, francese, italiano e spagnolo, che è la versione che abbiamo usato qui. Il contenuto è esattamente identico alla versione inglese che abbiamo recensito l'anno scorso, e non avrebbe molto senso entrare di nuovo nei dettagli qui. Tuttavia, se oltre a leggere ciò che contiene vuoi vedere tutto, ti consiglio di dare un'occhiata al nostro unboxing del Booter Set di Heroes of the Borderlands.

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Ma non doveva essere questo un modo per imparare a suonare? Non apri la scatola? Certo che lo sono, e posso dirti che ho avuto la possibilità di provare la Borderlands Heroes Starter Box non solo con uno, ma con due gruppi diversi. Uno era il mio gruppo abituale di giocatori, tutti veterani esperti di giochi di ruolo da tavolo e D&D. Gli altri, dei novizi completi, li ho guidati nella loro prima partita. Da queste due esperienze e dalla mia, prima come giocatore e poi come DM, ho raccolto alcuni punti da tenere a mente quando ti trovi nella stessa situazione. Perché non può esserci un singolo 'Come giocare a D&D'. Ogni tavolo è unico, proprio come ogni personaggio, situazione e lancio di dado. Non posso dirti come sconfiggere Strahd von Zarovich, ma posso 'insegnarti' a mettere insieme i frammenti della sua storia e quelli dei personaggi di Barovia per creare una storia fantastica. E così, osservando ogni dettaglio, ogni indizio o ogni battaglia, quando arriverà il momento e ti troverai davanti a Strahd, saprai cosa fare.

1. Come giocatore: concentrati sul goderti il gioco, invece di cercare di padroneggiarlo

È abbastanza normale che, prima di giocare a Dungeons and Dragons per la prima volta, tu abbia già fantasticato di essere una potente strega abile negli incantesimi di Alterazione, o magari un'assassina ladra silenziosa e letale. Potresti anche aver semplicemente pensato di voler viaggiare per il mondo parlando con tutti gli animali e persino trasformarti in uno di loro come druido. Tutto ciò va bene, ma quando arriva il momento della verità, a volte si scopre che il personaggio che immaginavi potesse fare cose come lanciare fulmini o palle di fuoco in realtà non può farlo (o almeno, non ancora), oppure forse ti lanci in combattimento desideroso di combattere e un goblin con un arco e un buon tiro di danno ti stordisce al primissimo turno. Ho visto queste situazioni svolgersi al tavolo, e ho visto come alcune persone si siano rese conto che non si tratta né di uno sprint né di un simulatore di eroi. In D&D interpreti un personaggio, e ci sono molti modi per risolvere la stessa situazione. A volte tutto dipende dall'immaginazione e dalla creatività dei giocatori. Altre volte, a causa di qualche tiro di abilità, o di una combinazione di entrambe. E se fallisci, tu e il resto del gruppo dovrete accontentarvi di un'altra dose di creatività e di dadi. E così via. Lo scopo di D&D non è vincere; È per divertirsi, sopravvivere all'avventura e, se possibile, uscire con qualche moneta d'oro extra in tasca.

2. Come Dungeon Master: Mantenere il ritmo e l'equilibrio del gioco è più facile a dirsi che a farsi

Un altro malinteso della maggior parte dei giocatori è che stiano giocando contro il Dungeon Master, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Un DM deve guidare la storia, agire come arbitro delle regole ed esercitare il controllo sui mostri che gli avventurieri affrontano. Alcuni DM preferiscono essere più restrittivi riguardo alla libertà d'azione del gruppo, per assicurarsi che la storia si svolga esattamente come hanno pianificato con tanta cura. Altri si arrendono al caos al tavolo e alle idee selvagge del gruppo. Personalmente, non sono completamente d'accordo con nessuno di questi due approcci; invece, cercherei di seguire una via di mezzo tra i due. Prima di iniziare a giocare a D&D, che si tratti di un one-shot (una breve avventura che inizia e finisce nella stessa sessione) o che tu stia iniziando una campagna che potrebbe durare anni, è meglio sedersi con il tuo gruppo prima ancora di creare le schede personaggio e chiedere loro: Cosa sperano che accada in questa avventura? Cosa vorrebbero esplorare con i loro personaggi? Preferiscono concentrarsi di più sull'esplorazione, sul gioco di ruolo o sul combattimento?

Ovviamente, perché una sessione di gioco funzioni e tutti possano divertirsi, serve una sorta di sceneggiatura e preparazione, e molti 'e se...' scenari per anticipare le scelte dei giocatori. Ma come DM, il tuo dovere è verso i tuoi giocatori, non verso la tua storia. Quella trama che hai preparato da due settimane non porta da nessuna parte perché i giocatori cercano di evitarla o sabotarla? È un chiaro segnale che devi cambiare rotta. A volte una buona 'sessione zero' risolve molti più problemi stabilendo un terreno comune minimo piuttosto che cambiare radicalmente tre mesi dopo l'inizio della campagna. Ascolta il tuo gruppo, sii assertivo. Dai loro la libertà di scegliere, e se vedi che si allontanano troppo dalla rotta, dai loro un nuovo aggancio per riportarli alla storia principale.

Avrai già notato che essere DM comporta molte responsabilità e una certa pressione per assicurarsi che tutto vada liscio. È il ruolo più difficile al tavolo, ma posso anche garantire che è il più gratificante, se riesci a far sì che il resto del gruppo si diverta.

3. Come giocatore: Non cercare di capire tutto al primo tentativo

Una delle cose migliori di questa Starter Box è che guida i giocatori e li aiuta a entrare nel ritmo, anche se non hanno mai giocato a Dungeons and Dragons prima d'ora. Tra le tante carte sfondo, tesori e mostri, ci sono quattro mini-guide di base su cosa puoi fare nel tuo turno, che si tratti di azioni standard o combattimenti. Inoltre, in quest'ultimo caso, spiega come comprendere le diverse opzioni di combattimento e il costo di ogni decisione.

Nessun giocatore può essere tenuto a capire tutto ciò che può o non può fare nelle prime sessioni di gioco. Non esitare a chiedere al DM se c'è qualcosa che non capisci, ma in generale, se hai la sensazione che 'abbia senso nella situazione', probabilmente sarà un'opzione valida. A proposito, se vuoi davvero sfruttare al massimo il tuo personaggio, il suo equipaggiamento e il suo potenziale, ti consiglio che, una volta completate le tre mini-avventure di Heroes of the Borderlands, tu possa mettere le mani sul Manuale del Giocatore Edizione 5.5. La guida definitiva per personalizzare completamente il tuo personaggio.

4. Come Dungeon Master: Non essere timido e sfruttare al massimo tutto quel materiale stampato nuovo.

OK, diciamolo. Ci sono certe cose nel Starter Set che probabilmente il 90% dei giocatori non ritaglia mai dal foglio di cartone. Monete d'oro e power point, per esempio. Non è che non siano utili, ma non sono necessari se tieni un semplice conteggio su un quaderno accanto a te con una matita. Penso che in questo caso questo approccio ai giochi da tavolo tradizionali possa distorcere leggermente il concetto di cosa sia un gioco di ruolo, dove è meglio non avere troppi oggetti a portata di mano che ti escludano dall'azione. I punti potere possono semplicemente essere conservati come segni di conteggio nel margine di un foglio scritto a mano, proprio come il tesoro che porti in tasca. Lascia quelle piccole carte di cartone nella scatola: distraeranno i giocatori più di quanto li aiuteranno.

Ma schede e carte di personaggi e mostri... Quello sì che è un vero tesoro! E inestimabile. Normalmente, se vuoi acquistare le schede delle statistiche dei mostri per i giochi dalle scatole ufficiali di Wizards of the Coast, scoprirai che i prezzi sono piuttosto alti per cose che, beh, sono solo cartone. Un'altra opzione è crearle tu stesso usando bastoncini colorati, o addirittura avventurarti nel costoso (anche se bellissimo) mondo delle miniature da gioco (che sarebbe sufficiente per un altro articolo lungo come questo). Ma il D&D Starter Set, a questo prezzo e che offre anche tre avventure, dadi, un manuale del giocatore e le mappe, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Porta i mostri nel tuo prossimo dungeon e nascondi anche questi tesori lì. Quando arriverà il momento, avere questi gettoni può trasformare una sessione 'ordinaria' in una giornata memorabile della tua campagna.

Spero che questa breve lezione di storia e questi piccoli consigli basati sulla mia esperienza, sia prima che durante le mie partite con la Key-Box Iniziale degli Eroi dei Borderlands, vi siano stati utili. Goditi questo hobby, perché è una delle cose migliori della vita. Quello, e le persone con cui lo condividerai.