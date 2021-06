Mi piacciono i personaggi corazzati e ho deciso immediatamente di scegliere Bruenor Battlehammer in Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Un corpulento guerriero nano che può sortire il colpo di tutto ciò che il nemico gli lancia, secondo gli sviluppatori. Dopo aver trascorso quasi 20 ore con il gioco, mi viene quasi la voglia di citarli in giudizio per questa dichiarazione, perché la sensazione è stata quella di affrontare troll, orchi e altri personaggi con un personaggio fatto di fragile porcellana. Almeno quando gioco da solo.

Perché Dungeons & Dragons: Dark Alliance è un gioco decisamente un'esperienza da gustarsi in cooperativa. L'idea è che ti avventurerai in compagnia di buoni amici per fare razzia di bottini insieme, sconfiggere boss e farvi strada attraverso un mondo fantasy basato sull'universo di Dungeons & Dragons. Sfortunatamente, però, ci sono innumerevoli ostacoli lungo la strada che ostacolano efficacemente quasi ogni forma di intrattenimento. Tra questa, la lore forse più profonda del mondo dei giochi di ruolo, in cui non viene realmente utilizzato nulla, a un gameplay che sembra fantasy mainstream con scene noiose. Potrei conviverci però, se dovessi solo saccheggiare e divertirmi, ma anche questo aspetto è stato ostacolato dagli sviluppatori.

A partire dal mio Bruenor Battlehammer in difficoltà (puoi cambiare personaggio tra una missione e l'altra), combattere un gran numero di nemici è assolutamente impossibile. È molto difficile colpire esattamente chi vuoi colpire, e se invece fissi i tuoi occhi su un particolare granello di terra, la telecamera scivola prontamente verso di te indietro. Questo rende immediatamente impossibile vedere cosa sta succedendo dietro il tuo personaggio, e più di una volta verrai ucciso da nemici che non hai mai nemmeno visto. E ogni volta che muori vieni riportato al tuo ultimo checkpoint, che sfortunatamente spesso tende ad essere irragionevolmente lontano perché ottieni meno bottino se scegli più checkpoint.

A peggiorare le cose per un giocatore solitario, gli sviluppatori hanno lanciato speciali attacchi di gruppo per aiutare quando il gioco si fa duro. Tuttavia, un giocatore non è un gruppo e dovrai accontentarti semplicemente di non essere in grado di usarli, pur non avendo nessuno che ti aiuti con i nemici che attaccano alle spalle. Il combattimento è una scienza molto inesatta in questo gioco, e a volte rimango bloccato sui nemici, oltre ad essere troppo casuale per rotolare di lato per evitare attacchi, e gli insetti non aiutano. Neanche gli attacchi iniziati possono essere interrotti, il che rende noiose le battaglie in cui il tuo personaggio spesso fa qualcosa di diverso da quello che vorresti in realtà.

Sfortunatamente, anche il nuovo bottino non è una soluzione alla mancanza di divertimento. In effetti, per qualche inspiegabile ragione, gli sviluppatori hanno studiato attentamente la storia di successo di Anthem (nota: sono ironico) e ne hanno preso il sistema di bottino. Ciò significa che non puoi usare quella nuova super ascia - o qualsiasi altra cosa tu abbia trovato - finché non hai completato la missione in cui ti trovi. Questo significa anche che perderai tutto il tuo bottino se spegni il gioco prima di aver terminato un livello. Devi semplicemente combattere con un equipaggiamento non ottimale fino a quando non puoi rivedere manualmente tutto ciò che hai e quindi usarlo.

Aggiungi a questo il fatto che il level design è totalmente privo di ispirazione con un design simile su quasi tutti i livelli. Una volta che hai capito come far esplodere le cose e tirare le leve, devi farlo più e più volte. Vengono offerte missioni secondarie, ma anche queste sono completamente non dinamiche e non mi sono mai sentito davvero soddisfatto nel trovare segreti perché tutto è così ovvio.

Anche la grafica non è ben fatta, e non sarebbe stato bello neanche su PlayStation 4 o Xbox One. Giocarlo su PC o console moderne rende dolorosamente ovvio che gioco primitivo sia in realtà. Tuttavia, la grafica primitiva può comunque avere un bell'aspetto se è molto ben rifinita, ma non è questo il caso. Al contrario, incontrerai molte texture casuali e lampeggiano crepe poligonali lungo la strada.

Fortunatamente, se giochi a Dungeons & Dragons: Dark Alliance con altri, le cose saranno un po' più piacevoli. Improvvisamente hai qualcuno che ti copre le spallee ti avverte dei nemici che attaccano da dietro. Sarai anche in grado di effettuare super attacchi congiunti quando necessario e potrai usare meglio le strategie. Gli altri problemi restano, ovviamente, ma poiché non si muore così spesso in gruppo, viene meno anche gran parte della frustrazione che altrimenti sorgerebbe. Non va confuso con il fatto che mi goda il gameplay, perché il divertimento è comunque qualcosa che manca.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance è stato chiamato un sequel spirituale di Baldur's Gate: Dark Alliance, lanciato nel 2001. Quest'ultimo ha ricevuto una riedizione all'inizio di quest'anno, che consiglierei in realtà su questo gioco. Anche se mostra appieno l'età che ha, è comunque un gioco divertente da godersi con un buon amico. Questo è troppo tentacolare, mal concepito e lento. Se sei davvero entusiasta e hai Xbox Game Pass, provalo. Altrimenti, non vale i soldi; piuttosto, prendi Baldur's Gate: Dark Alliance, o anche meglio Warhammer: Vermintide 2, che è migliore sotto praticamente tutti i punti di vista.