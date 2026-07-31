Dungeons & Dragons per ottenere una collaborazione con Star Wars nel 2027

HQ

Dungeons & Dragons non è estraneo ai crossover. In passato si è scontrato con i mondi di Stranger Things, Rick and Morty, Minecraft e altri, ma ora finalmente sta mettendo un'etichetta sulle sue collaborazioni, chiamandole D&D Universes Beyond. Abbiamo trattato praticamente tutto ciò che è stato rivelato al D&D Vision Keynote in un articolo qui, ma una cosa che ci ha sorpreso tutti è stata la rivelazione di una collaborazione Star Wars x D&D.

Proprio come l'espansione World of Warcraft, la collaborazione con Star Wars ci porterà in un mondo completamente nuovo con le nostre campagne di D&D. Non è ancora stato rivelato molto, ma considerando la portata del viaggio di D&D ad Azeroth, che include nuove classi, specie, incantesimi e altro ancora, possiamo aspettarci un livello simile di dettaglio nelle nostre avventure in una galassia lontana, lontana. La collaborazione con Star Wars avverrà nella Stagione della Ribellione, in arrivo il prossimo anno.

Oltre Azeroth nel 2026 e Star Wars nel 2027, Wizards of the Coast promette altri franchise importanti legati al suo gioco di ruolo da tavolo come parte del suo D&D Universes Beyond. L'azienda ha "aumentato il personale" per aiutare a dare vita a più crossover, così i fan possono aspettarsi di poter prendere le loro regole di D&D e applicarle in altri contesti, senza dover imparare un TTRPG completamente nuovo.