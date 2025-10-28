Dungeons of Doom svelerà le conseguenze di One World Under Doom

HQ

Se hai seguito la serie a fumetti One World Under Doom e ti stai chiedendo cosa verrà dopo, Marvel ha la risposta. Rivelato di recente, ora sappiamo che uno spin-off chiamato Dungeons of Doom è in arrivo e farà il suo grande ingresso già nel gennaio 2026.

Scritta da Phillip Kennedy Johnson e Benjamin Percy, con illustrazioni di Carlos Magno, Robert Gill, Justin Mason e Georges Jeanty, questa sarà una saga di tre numeri che esplora come un gruppo di eroi tenta di saccheggiare l'arsenale diMarvel Doom.

Essenzialmente, sembra essere un evento simile a un dungeon crawler in cui possiamo vedere una varietà di nomi interessanti che si addentrano nel bunker fortificato di Doom per scoprire i suoi segreti più oscuri. Il problema è che Doom non lascia nulla di non protetto, rendendo questa avventura a dir poco pericolosa.

La sinossi aggiunge: "Con il castello di Doom vuoto e senza padrone, le superpotenze del mondo fanno a gara per rivendicare e controllare il potere e la tecnologia indicibili che attendono all'interno. Ma quando un'esplosione li fa precipitare tutti in un labirinto sotterraneo che nessuno di loro sapeva esistesse, quella che era iniziata come una corsa agli armamenti diventa un terrificante gioco di sopravvivenza. Chi, se ce n'è uno, sopravviverà? E quali orrori si nascondono nei Dungeons of Doom?"

Il primo numero sarà in vendita il 14 gennaio e potete vedere la copertina qui sotto.