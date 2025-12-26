Dungeons of Hinterberg Gli sviluppatori spiegano come trovare il "punto dolce" per i giochi di puzzle

HQ

Venendo da Microbird Games, Dungeons of Hinterberg è stata una delle nostre sorprese preferite dello scorso anno. Forse non è esattamente un gioco di puzzle diretto, ma presenta molti puzzle che ti metteranno alla prova senza farti venire voglia di lanciare il controller dall'altra parte della stanza.

Abbiamo chiesto agli sviluppatori e co-fondatori di Microbird Games, Regina Reisinger e Philipp Seifried, alla BIG Conference di quest'anno, come abbiano raggiunto quel punto ideale. "Il nostro processo era passare attraverso livelli a blocchi in cui tutto il livello era solo una serie di scatole grigie e potevi giocarli senza tutte quelle grafiche elaborate," disse Seifried. "Ma puoi iterare molto velocemente. Puoi spostare le cose. Puoi rendere le cose più facili o più difficili."

"E poi siamo stati davvero fortunati con la squadra che abbiamo assunto perché c'erano giocatori hardcore e persone molto casual," ha continuato. "E poi spesso anche con amici, famiglia o anche test beta pubblici. E da lì abbiamo ricevuto molti feedback ed è stato un buon modo per capire se i puzzle fossero troppo difficili o troppo facili."

Se vuoi saperne di più su Dungeons of Hinterberg e su come i film dello Spider-Verse abbiano influenzato lo stile artistico, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: