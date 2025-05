Dopo aver trascorso 700 ore con Brawl Stars e avermi mostrato altri inutili programmi per bambini che ha accumulato, mio figlio Frank ha finalmente cambiato il suo gioco preferito. Il suo iPad ora non è solo una piattaforma ufficiale di Brawl Stars, ma più una casa piena di basket e profumata di NBA per grandi star come Giannis, Curry, Durant, SGA e LeBron. Dunk City è finalmente arrivata, ed è una buona cosa.

Tre contro tre o cinque contro cinque è la regola. Entrambe le modalità di gioco funzionano alla grande.

Dunk City Dynasty è un gioco sportivo arcade nello spirito di NBA Jam e NBA Street. NetEase ha preso una buona dose di ispirazione dai giganti arcade per creare un'esperienza di basket che sia veloce, facile da giocare e semplice, ma allo stesso tempo profonda e stimolante. Puoi giocare tre contro tre, con le classiche regole dello streetball, o 5v5 nelle stesse premesse delle classiche partite NBA e la sfida è ovviamente quella di padroneggiare gli elementi fondamentali di questo sport. Come attaccante, devi scrollarti di dosso il tuo difensore e tirare quando c'è spazio. Se il tuo tiro viene contestato da un difensore, le possibilità che la palla finisca nel canestro sono estremamente basse. Se invece aspetti un'apertura, fai un passo laterale, ti liberi e spari, le probabilità si invertono. C'è un pulsante per il passaggio, ovviamente, e c'è un pulsante per "guidare" collegato a un superpotere in cui puoi farti strada verso il canestro, lasciando dietro di te un super-fumo azzurro.

Dunk City è tutta una questione di fondamentali potenziati fino al 2000, che è la strada da percorrere per un basket arcade di successo.

Come difensore, vale lo stesso, ma al contrario. Fondamentali, solo. In Dunk City Dynasty, non c'è una difesa a zona, tutto e tutti sono punteggiati verso il basso e puoi sia correre liberamente che tenere premuto il pulsante "difendi" per accovacciarti e cercare davvero di stare davanti al tuo aggressore, con una posizione bassa. Da lì puoi attivare il 'steal' per strappare la palla, con il rischio che il difensore approfitti del fatto che poi diventerai statico per un piccolo mini-secondo e puoi quindi rischiare che la palla venga dribblata se il tuo avversario agisce abbastanza velocemente. Ovviamente è anche possibile bloccare e, nel complesso, le meccaniche di gioco e l'equilibrio tra le diverse funzioni sono davvero buone.Dunk City Dynasty Sembra di giocare a basket, cosa che non posso davvero dire di molte esperienze di basket arcade.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono molte stelle NBA famose e autorizzate da sbloccare.

Dal momento che si tratta di un gioco free-to-play per Android e iPhone/iPad, ovviamente viene fornito completo di micro acquisti, loot box e quei menu eternamente disordinati con 100.000+ diverse icone, pulsanti, righe di testo e loghi. A volte, è generalmente impossibile capire cosa sia tutto e una parte significativa di me vorrebbe che gli sviluppatori di questi titoli free-2-play ottimizzati per i dispositivi mobili si rendessero conto che i menu e la presentazione stessa dovrebbero essere mantenuti semplici e facili da capire come l'esperienza di gioco, sul campo da basket, piuttosto che il contrario. Va detto, tuttavia, che il requisito del micro-acquisto non c'è mai, non ci sono pubblicità forzate per qualche gioco di strategia inutile che devi subire per 35 secondi prima di poter continuare a giocare, e non devi aspettare gli aggiornamenti se non paghi, che è ovviamente la strada da percorrere qui.

È molto divertente giocare a street ball (3 contro 3) e il design è deliziosamente elegante.

L'estetica, insieme alla meccanica ben costruita, è ciò che mi piace di più del Dunk City Dynasty. Mi piace lo stile di design, i manierismi, penso che Netease abbia catturato le caratteristiche più distintive di Curry così come di LeBron, Booker, SGA, Embig, Giannis, Luka, Jokic e tutti gli altri e l'atmosfera colorata e sbiancata dal sole di Miami fa rima perfettamente con un'estate influenzata dal basket e indossabile. Adoro anche la voce morbida di Kendrick Perkins come commentatore e penso che faccia un ottimo lavoro sia nel riassumere ciò che sta accadendo in campo che nel ravvivarlo con commenti divertenti senza sembrare fastidioso o troppo ripetitivo. Detto questo, Netease avrebbe potuto saltare la cosa dell'allenamento in cui aggiorni il tuo giocatore e costruisci una sorta di albero delle abilità notevolmente semplificato, quella parte sembra in ritardo in termini di tempo di sviluppo e penso che il gioco avrebbe funzionato bene senza di essa.

Annuncio pubblicitario:

Dunk City Dynasty è sicuramente una sorpresa. In un'epoca in cui la maggior parte dei sontuosi giochi per dispositivi mobili che vengono lanciati sono stupidamente idioti, con meccaniche di gioco semplificate ridotte a semplici pressioni di pulsanti sullo stesso pulsante e requisiti per micro acquisti, con richieste costantemente ricorrenti, questa è una boccata d'aria fresca anche se Netease, ovviamente, vuole ancora i tuoi soldi. Dunk City Dynasty non è certo una novità di NBA Jam, ma è buona. Divertimento. Elegante. Estivo.