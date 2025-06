Dupreeh annuncia il ritiro ufficiale dal gioco di Counter-Strike

HQ

Durante le mega finali del BLAST Austin Major di ieri, c'è stato un annuncio un po' a sorpresa quando la star veterana Peter "Dupreeh" Rasmussen ha rivelato che si sarebbe ufficialmente ritirato dal gioco competitivo Counter-Strike 2, ponendo fine a una carriera che lo rende uno dei migliori che abbia mai fatto.

Durante i suoi anni in cui ha giocato per Astralis, Team Vitality, Heroic, Team Falcons e altri, Dupreeh ha sollevato ben 32 trofei, ne ha vinti cinque Majors, ha ricevuto due premi MVP e ha guadagnato oltre $ 2 milioni in premi in denaro da solo. Inutile dire che ha una carriera che lo renderà un membro della Hall of Fame.

Per quanto riguarda il motivo per cui Dupreeh si sta dimettendo, si è rivolto ai social media per spiegare: "Il motivo principale per cui ho deciso di ritirarmi e di non perseguire di più come giocatore è la mia famiglia a casa.

"Voglio passare più tempo con i miei figli. Perché per me sono la cosa più importante della mia vita".

L'impressione di Dupreeh su Counter-Strike ha persino visto l'account ufficiale dei social media del gioco ringraziarlo per il tempo trascorso a competere, con Valve che afferma:

"L'unico giocatore con 5 Major a suo nome. Siamo noi che ti ringraziamo, Peter.

"Grazie per aver fissato l'asticella di ciò che un Major Champion può essere, sia dentro che fuori dal server.

"Counter-Strike sarà sempre qui per te".