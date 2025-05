Durov di Telegram afferma che l'intelligence francese ha cercato di mettere a tacere i conservatori rumeni

HQ

Le ultime notizie su Francia e Romania . L'amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, ha affermato domenica che il direttore dell'intelligence francese gli ha chiesto di vietare gli account rumeni conservatori prima delle elezioni del paese, una richiesta che sostiene di aver respinto.



Il ministero degli Esteri francese e l'agenzia di spionaggio hanno negato le accuse, sottolineando le preoccupazioni per la sicurezza nazionale ma negando l'interferenza politica. L'episodio aggiunge carburante ai dibattiti in corso sulla libertà di parola, le piattaforme online e l'influenza straniera in tutta Europa.