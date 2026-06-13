Duskfade è pensato per essere apprezzato dai fan più giovani ma compreso da un pubblico più grande

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Ora che sappiamo che Duskfade arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 nell'agosto 2026, la grande domanda è se il platform 3D di Weird Beluga sarà un gioco per te. Ispirati da Jak & Daxter e Kingdom Hearts, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con lo sviluppatore dietro il gioco, per porre alcune domande, tra cui come ha progettato il progetto per un pubblico ampio e come questo si sia inserito nella sua filosofia sulla difficoltà.

A tal fine, il designer narrativo Ricardo Chorques Mesa ci ha detto in un'intervista completa che potete leggere qui che Duskfade è pensato per essere apprezzato da tutti i pubblici, ma ha complessità e dettagli narrativi che solo il pubblico più anziano probabilmente coglierà e con cui si connetterà.

"Siamo sempre stati molto chiari nel volere un'esperienza divertente per tutti i tipi di giocatori, ma che premiasse anche i più esperti con percorsi avanzati e opzioni di movimento. Se sai come sfruttare al meglio il kit degli attrezzi di Zirian, potrai sfrecciare i livelli a velocità fulminea e, combinando intelligentemente le sue abilità di combattimento, i nemici non potranno nemmeno graffiarti.

"Questo vale anche per la narrazione di Duskfade. Un pubblico più giovane potrà godersi e innamorarsi della storia e dei suoi personaggi, ma potrebbero essere i protagonisti un po' più grandi a connettersi davvero con il suo messaggio di famiglia, amore e perdita."

Con Duskfade previsto per il lancio il 13 agosto, puoi vedere qui sotto il trailer della data di uscita del gioco, con i fan di Steam che potranno provare una demo oggi stesso per assaggiare cosa offrirà il titolo completo al suo debutto.