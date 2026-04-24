Dutton Ranch showrunner licenziato, settimane prima che la prima stagione dello spin-off di Yellowstone inizi lo streaming

Tra poche settimane, il mondo di Yellowstone sarà nuovamente ampliato (sì, sul serio, per la terza volta quest'anno già, dopo The Madison e Y: Marshals) quando il previsto progetto Dutton Ranch arriverà su Paramount+ a metà maggio.

Questo show è simile a Y: Marshals, poiché funge da sequel della serie principale di Yellowstone, esplorando cosa è successo a Rip e Beth dopo che la coppia ha lasciato la loro vecchia casa per costruirsi una nuova vita in Texas. È un progetto particolarmente atteso dai fan, poiché vedrà il ritorno di Cole Hauser nel ruolo di Rip e Kelly Reilly nel ruolo di Beth, due preferiti dai fan di Yellowstone.

Anche se la prima stagione è pronta e presto inizierà a essere trasmessa in streaming, non sembra che tutto sia ben pronto all'inizio della produzione della seconda stagione, poiché un nuovo rapporto di Puck News ha affermato che lo showrunner è stato licenziato da Dutton Ranch e non tornerà per la seconda stagione.

Il rapporto osserva che Chad Feehan si è scontrato con Reilly e Hauser, e con altri veterani chiave di Yellowstone, costringendo il produttore del franchise di Yellowstone, David Glasser, e il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, a intervenire e sollevare Feehan dai suoi incarichi.

Non è chiaro chi prenderà il posto di Feehan come showrunner per la seconda stagione e oltre, ma ci sono aspettative che un altro sceneggiatore, già familiare e accreditato con la serie, farà il passo avanti.

Per quanto riguarda la data in cui Dutton Ranch andrà in onda, il primo episodio arriverà il 15 maggio. Puoi vedere un teaser trailer dello show qui sotto.