Dwayne Johnson afferma che Moana 3 è in lavorazione su Disney

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Senti già la stanchezza da Moana? Sarebbe comprensibile, considerando che il sequel animato è uscito a fine 2024 e il remake live-action degli originali deperò questo luglio, rendendo Moana uno dei franchise cinematografici Disney più spinti in modo aggressivo all'epoca attuale. E chiaramente non hanno ancora finito con questa spinta.

Durante una conferenza stampa a Rio de Janeiro, Brasile, l'attore Dwayne Johnson, noto per aver interpretato il semidio Maui sia nelle versioni animate che live-action di Moana, ha menzionato direttamente che un terzo film di Moana è in lavorazione alla Disney.

Come riportato da Variety: "Sì, abbiamo parlato di 'Moana 3', sì. Ma prima, 'Moana' dal vivo e lasciamo uscire prima quello. Abbiamo [i] straordinari Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri scrittori... scriveranno 'Moana 3.' "

I film di Moana sono stati finora un successo per Disney, soprattutto in senso commerciale da quando il sequel ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Con questo in mente, si può capire perché Disney continui a sfruttare la macchina di Moana al massimo.