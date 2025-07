Dwayne Johnson ha chiesto muscoli più grandi per la sua action figure

Quando McFarlane Toys ha creato un'action figure basata su Black Adam prima dell'uscita del film, Dwayne Johnson aveva una richiesta molto specifica: renderlo più muscoloso. A rivelarlo è stato lo stesso magnate dei giocattoli Todd McFarlane in una recente intervista, dove ha dichiarato:

"Dovevamo ottenere l'approvazione su 'Black Adam ' e l'unico commento di Dwayne Johnson è stato – e penso che avesse ragione – è stato: 'Puoi farmi fare più a pezzi?' "

Anche se all'inizio potrebbe sembrare sciocco, McFarlane è d'accordo e ha spiegato:

"Il costume in sé non metteva in mostra i suoi muscoli. Siamo stati super precisi con il costume, è solo che il costume non lo metteva in mostra, quindi voleva solo che lo mostrassimo un po' di più. Ci siamo presi un po' di licenza artistica per farlo. Penso che sia stata la mossa giusta".

In altre parole, mentre la figura era fedele al costume del film, semplicemente non mostrava abbastanza del famoso fisico strappato di Johnson. E come ha detto McFarlane:

"Il cliente ha sempre ragione. Sto cercando un'approvazione. Ehi, se vuoi che ti dia due teste, te ne darò due. Qualunque cosa tu abbia bisogno per farmi ottenere l'approvazione".

Perdere alcuni dettagli nel passaggio dalla vita reale alla forma di giocattolo non è una novità, i collezionisti spesso se ne lamentano. Quindi forse è una buona cosa che Johnson l'abbia preso presto.

Sei un collezionista e hai notato quando le figure non sembrano proprio come dovrebbero?