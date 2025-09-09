Dwayne Johnson rivela che le riprese di Jumanji 3 inizieranno entro la fine dell'anno

Buone notizie, Jumanji fan! Sembra che possiamo aspettarci che il prossimo film della serie arrivi prima piuttosto che dopo. Questo è stato confermato da Dwayne Johnson, che ha parlato con Variety e ha rivelato quando inizieranno le riprese del prossimo capitolo.

L'attore, noto per aver interpretato il personaggio di Dr. Smolder Bravestone, ha dichiarato che tornerà a collaborare con Kevin Hart già questo novembre, quando inizierà la produzione del prossimo capitolo del franchise.

Ma oltre a questo, Johnson ha anche commentato il cambiamento piuttosto evidente del suo aspetto, dove ha perso un bel po' di peso, portando i fan a mettere in discussione e persino a preoccuparsi. Johnson nota che non c'è nulla di cui preoccuparsi, dato che ha perso qualche chilo per interpretare un ruolo nel prossimo Lizard Music di Benny Safdie, dove interpreta un "stravagante, eccentrico settantenne di 70 anni" chiamato Chicken Man.

Questo ruolo lo ha portato a modificare un po' le sue abitudini alimentari e di allenamento, con Johnson che spiega: "Ho ancora molta strada da fare. "Sono così entusiasta di avere la possibilità di trasformarmi di nuovo come sono stato in grado di fare in 'Smashing Machine'. [Significa] mangiare meno pollo".

Sarà una bella svolta per Johnson continuare a perdere peso e poi rimettere su quel muscolo prima di Jumanji dove ci aspettiamo che torni a combattere e alla forma ingombrante per diventare l'epico Dr. Bravestone.