Dwayne Johnson sembra irriconoscibile nel primo trailer di The Smashing Machine

The Rock sta dimostrando di poter fare di più che fornire un bruciatore dalla faccia di pietra.

Ha i capelli e un sacco di protesi per diventare il famoso combattente Mark Kerr.

Presto reciterà nel suo primo film per A24.

Dwayne Johnson sarà il protagonista di un nuovo film di A24

14 Dicembre 2023 alle 12:46 NEWS. Scritto da Alex Hopley

Per una volta, potremmo non vedere questo ragazzo con una maglietta beige esplorare una sorta di giungla con animali in CGI.